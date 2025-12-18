  1. Home
«শিয়া মাকতাবের জ্ঞানের বিশ্বকোষ» উন্মোচন অনুষ্ঠান

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:৩৩
«শিয়া মাকতাবের জ্ঞানের বিশ্বকোষ» উন্মোচন অনুষ্ঠান

“আজকের বিশ্বে শিয়া মাযহাবের পরিচয়: প্রয়োজনীয়তা ও চ্যালেঞ্জ”

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন মেধাবী, গবেষক এবং বৈদেশিক অতিথিরা, যারা শিয়া ধর্মের জন্য নতুন একটি প্রামাণ্য অভিধান হিসেবে এই ‘দৌরায়ল-মাওআর’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন। এটি শিয়া ধর্মের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বিশ্বমঞ্চে তার পরিচিতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত।

আহলে বাইত (আ.)বিশ্ব সংস্থার মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রামেযানি, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন ডক্টর মোহাম্মদ তাকি সোবহানী (আল-বায়ান ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড অরিজিনেশনের প্রধান), হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম ডক্টর আহমদ ওয়ায়েজি (ইসলামিক প্রচার অফিসের প্রধান), বাকিরুল-উলূম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পরিচালক ড. মোহসেন আল-ওয়াইরি, ভারতীয় উলামা কাউন্সিলের মহাসচিব হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সাইয়্যেদ কালব জাওয়াদ নাকাভি এবং ইসলামিক সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক সহযোগিতার মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী রব্বানী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» برگزار شد/ منظومه‌ای معرفتی برای معرفی شیعه، بر پایه‌ی عقل و فهم مشترک انسانی

আয়াতুল্লাহ রামেযানি গবেষণার মূলনীতি হিসেবে যুক্তিবাদিতা এবং যুক্তিকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন। তিনি বলেন: “পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোতে প্রায় তিনশ’টি আয়াত যুক্তি ও চিন্তাভাবনার ওপর জোর দিয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

তিনি সূরা আম্বিয়ার দশম আয়াতটি উদ্ধৃত করেন:

«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ».

(আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেখান তোমাদের পথ দেখানো হয়েছে, তোমরা কেন চিন্তা করোনা?)

আয়াতুল্লাহ রামেযানি বলেন কখনো কখনো প্রশ্ন উঠে যে, “শিয়া ও ইসলামী সম্প্রদায়গুলোতে মানবজাতির মধ্যে যুক্তি ও চিন্তাভাবনার এই স্তরের গুরুত্ব কেন বিবেচনা করা হয়নি?” তিনি আরও বলেন, “এ কারণেই মরহুম কুলাইনি (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কাফি’র প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করেছিলেন ‘যুক্তি ও অজ্ঞতার বই’।”

এ বিষয়টি আত্মিক চেতনা হতে হবে এবং শিয়া মতবাদের অধীনে বিশ্বের কাছে যে আলোচনাগুলি উপস্থাপন করতে চাই তা অবশ্যই যুক্তি-ভিত্তিক হতে হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, “গবেষণামূলক কাজ অবশ্যই লেখকদের দ্বারা উপস্থাপন ও সমালোচিত হতে হবে। সমালোচনার অভাবে গবেষণা গতিশীলতা হারায়। এটি একটি মৌলিক বিষয়, যা আমাদের মনে রাখতে হবে।”

آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» برگزار شد/ منظومه‌ای معرفتی برای معرفی شیعه، بر پایه‌ی عقل و فهم مشترک انسانی

ইসলামিক প্রচার অফিসের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়ায়েযি বলেন, “শিয়া শিক্ষা প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর ক্ষেত্র হলো সাইবারস্পেস ও মিডিয়া।” তিনি আরও বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে, সবচেয়ে উন্মুক্ত ও প্রভাবশালী কর্মক্ষেত্র হলো সাইবারস্পেস ও গণমাধ্যম।”

ব্যাপক প্রচার এবং সরাসরি সাক্ষাতের চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, “শারীরিক উপস্থিতি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ড বর্তমানে অনেক বাধা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে।”

آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» برگزار شد/ منظومه‌ای معرفتی برای معرفی شیعه، بر پایه‌ی عقل و فهم مشترک انسانی

আল-বায়ান ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড অরিজিনেশনের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম মুহাম্মদ তাকি সোবহানি তার বক্তৃতায় “শিয়া জ্ঞানের বিশ্বকোষ”-কে শিয়া মতবাদকে সাধারণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বর্ণনা করেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম সোবহানি এই সভার মূল বার্তা হিসেবে সক্ষমতা চিহ্নিতকরণকে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, “আমাদের অবশ্যই সক্ষমতা চিহ্নিত করতে হবে, চাহিদাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে হবে এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হবে।”

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন আল-ওয়াইরি বলেন, “শিয়া জ্ঞানের বিশ্বকোষ ‘শিয়া অধ্যয়ন’-এর একটি জ্ঞানীয় ও সুসংহত রূপ।”

বাকিরুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান আরও বলেন, “বর্তমান যুগে বিশ্বকোষ রচনা শিয়া ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আজ শিয়ারা আর স্বল্প পরিচিত সংখ্যালঘু নয়, বরং বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী শক্তি।”

তিনি আহলে বাইত (আ.)-এর মাকতাবকে বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অতুলনীয় মনে করেন। তিনি বলেন, “ইউরোপের জ্ঞানার্জনের যুগের চিন্তাবিদদের মতো, আজকের শিয়াদেরও বিশ্বকোষ রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন আন্দোলন শুরু করা দরকার, যাতে তারা তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে সুসংগঠিতভাবে এবং সহজলভ্য উপায়ে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করতে পারে।”

آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» برگزار شد/ منظومه‌ای معرفتی برای معرفی شیعه، بر پایه‌ی عقل و فهم مشترک انسانی

এই বিশ্বকোষের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতীয় উলামা কাউন্সিলের মহাসচিব সৈয়দ কালব জাওয়াদ নাকাভি বলেন, “এই বিশ্বকোষটি আহলে বাইত (আ.)-এর বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। যখন ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন মুসলমানরা সর্বদা আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা ধারণ করে আলোকিত হয়েছে।”

ইসলামিক কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনস অর্গানাইজেশনের বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক সহযোগিতার মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী রব্বানী বলেন, “আজকের বিশ্বে শিয়া ধর্মের প্রবর্তন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক, সভ্যতাগত ও সভ্যতা-নির্মাণের বিষয়।”

آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» برگزار شد/ منظومه‌ای معرفتی برای معرفی شیعه، بر پایه‌ی عقل و فهم مشترک انسانی

সবশেষে, মহান আলোচক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে, ১৫টি খণ্ডে প্রস্তুত এই মূল্যবান ‘শিয়া জ্ঞানকোষ’ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি এখন থেকে গবেষণা ও পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকছে।

