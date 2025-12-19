হামাস মুখপাত্র: প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাজার শিশুদের মৃত্যু সুস্পষ্ট অপরাধ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অতিরিক্ত অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে গাজা উপত্যকায় শিশুদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে হামাস মুখপাত্র হাযেম কাসেম ঘোষণা করেন যে শরণার্থীদের, বিশেষ করে শিশুদের, তাঁবুতে উপস্থিতি এবং উপযুক্ত আবাসন সুবিধা ও গরম করার সরঞ্জামের অভাব এই মানবিক ট্র্যাজেডির পেছনে প্রধান কারণ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরাইলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে ৭০ হাজারেরও বেশি শহীদ এবং ১ লাখ ৭১ হাজার আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ ছাড়াও ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞে গাজার প্রায় ৯০ শতাংশ বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে।
