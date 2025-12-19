  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

হামাস মুখপাত্র: প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাজার শিশুদের মৃত্যু সুস্পষ্ট অপরাধ।

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:৫৭
News ID: 1763535
হামাস মুখপাত্র: প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গাজার শিশুদের মৃত্যু সুস্পষ্ট অপরাধ।

ফিলিস্তিন ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এর মুখপাত্র গাজা উপত্যকায় ঠাণ্ডার কারণে শিশুদের মৃত্যুকে একটি স্পষ্ট অপরাধ বলে মনে করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অতিরিক্ত অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে গাজা উপত্যকায় শিশুদের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে হামাস মুখপাত্র হাযেম কাসেম ঘোষণা করেন যে শরণার্থীদের, বিশেষ করে শিশুদের, তাঁবুতে উপস্থিতি এবং উপযুক্ত আবাসন সুবিধা ও গরম করার সরঞ্জামের অভাব এই মানবিক ট্র্যাজেডির পেছনে প্রধান কারণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরাইলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে ৭০ হাজারেরও বেশি শহীদ এবং ১ লাখ ৭১ হাজার আহত হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ ছাড়াও ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞে গাজার প্রায় ৯০ শতাংশ বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha