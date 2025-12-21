  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

"সর্বযুগে ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর আলোর প্রকাশ" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৫:৪৪
News ID: 1764147
"সর্বযুগে ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর আলোর প্রকাশ" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেনেগালের আহলে বাইত (আ.) আলেম পরিষদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিক্ষিত এবং সক্রিয় মহিলাদের অংশগ্রহণে এই জ্ঞানভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যয়নব জিগিনের পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভাটি শুরু হয় এবং তারপরে সমিতির পরিচালক এবং মাশহাদের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মাইমুন ফায় উপস্থিতদের স্বাগত জানান এবং বলেন যে এই সভার উদ্দেশ্য আজকের জীবনে ফাতেমীয় সংস্কৃতি থেকে কীভাবে আরও বেশি উপকৃত হওয়া যায় সে সম্পর্কে উপস্থিত মহিলাদের চিন্তাভাবনা এবং মতামত বিনিময় করা।

এরপর অধিবেশনের প্রধান বক্তারা তাদের বক্তব্য রাখেন। প্রথম বিষয় ছিল হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্ম ও লালন-পালন, যা উপস্থাপন করেন মিডিয়া কর্মী এবং রেডিও কায়ারের উপস্থাপক ফাতেমা দিম্বা বাহ।

এরপর, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফাতেমা ঘাই মুসলিম নারীদের জন্য একজন আদর্শ হযরক ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা দেন এবং তারপর হযরত যাহরা (সা.)-এর জীবনের সামাজিক ও মানবিক দিকগুলি উপস্থাপন করেন।

 نشست علمی با عنوان »تجلی نور فاطمه زهرا(س)، در همه دوران‌ها« برگزار شد

উচ্চ বিদ্যালয়ের  আরেকজন শিক্ষিকা ফাতেমা ভারান বাহ, ন্যায়বিচার, নিপীড়িতদের রক্ষা এবং সমাজের সদস্যদের সেবা করার মতো মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়ে।

 نشست علمی با عنوان »تجلی نور فاطمه زهرا(س)، در همه دوران‌ها« برگزار شد

অংশগ্রহণকারী ও বক্তাদের মধ্যে মতামত উপস্থাপন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সভাটি অব্যাহত ছিল। অবশেষে, নির্বাচিত মহিলাদের উপহার প্রদানের পর, মহিলা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ফাতেমা যাহরা (সাি.আ.) আতরের দোকানের উদ্বোধন করা হয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha