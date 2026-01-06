বিনয় এবং সতীত্ব: সভ্যতার সাধারণ হারানো বিষয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের আপাতদৃষ্টিতে খণ্ডিত বিশ্বে, কিছু ধারণা এত গভীর এবং প্রোথিত যে সেগুলিকে "মানবতার সাধারণ নৈতিক ঐতিহ্য" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। "শালীনতা" এবং "সতীত্ব" এই আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং আন্তঃধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম।
যদিও এই দুটি ধারণা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে চেহারা এবং কিছু উদাহরণে ভিন্ন হতে পারে, তাদের সারমর্ম এবং সারাংশে, তারা একটি একক সত্যের উপর জোর দেয়:"প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা।"
বিভিন্ন ধর্ম এবং প্রাচীন সভ্যতায় এই ধারণাগুলির স্থান পরীক্ষা করা কেবল তাদের সার্বজনীনতাই প্রদর্শন করে না, বরং আজকের বিশৃঙ্খল বিশ্বে এই ধারণাগুলির পুনর্ব্যাখ্যা এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেয়। ইতিমধ্যে, আহলে বাইত (আ.)-এর মাকতাব ও শিক্ষা, একটি গভীর এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে, পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের যাত্রার দুটি ডানা হিসাবে বিনয় এবং সতীত্বকে পরিচয় করিয়ে দেয়।
ইব্রাহামি ধর্মে, শালীনতা এবং সতীত্ব কেন্দ্রীয়। ইহুদি ধর্মে, "তেজনিয়ত" (সতীত্ব), বিশেষ করে মহিলাদের জন্য, এর মতো ধারণাগুলিকে রাব্বি আইনে জোরালোভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এবং হিজাব পালন করা এবং দৃষ্টির হেফাজত করা ঈশ্বরের চুক্তির প্রতি আনুগত্যের লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।(১)
খ্রিস্টধর্মে, বাইবেল কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার এবং পবিত্র আত্মার মন্দির হিসেবে দেহকে বিশুদ্ধ রাখার উপর জোর দেয়। প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের কাছে লেখা তার চিঠিতে বলেছেন: "তাহলে তোমাদের দেহ কি খ্রীষ্টের অঙ্গ? আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ গ্রহণ করে বেশ্যার অঙ্গ করব? আল্লাহ না করুন!"(২)
এই বক্তব্যটি শরীরের পবিত্রতা এবং এই ধর্মে পবিত্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। ইসলামে, এই ধারণাগুলি তাদের শীর্ষে পৌঁছেছে। মহানবী (সা.) বিনয়কে ঈমানের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "লজ্জা ঈমানের অন্তর্গত।" (৩)
শিয়া মাযহাবে, ইমামগণ (আ.) বিনয়কে নেতিবাচক বা প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করেন না, বরং "মানুষের অলংকরণ" এবং তার মর্যাদা রক্ষার একটি উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেন। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন: "সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে বিনয়ের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই।" (৪)
কিন্তু অ-আব্রাহামীয় সংস্কৃতি এবং প্রাচীন সভ্যতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে এই ধারণাগুলি মানব প্রকৃতির মধ্যেই প্রোথিত। বৌদ্ধধর্মে, "শীল" বা নৈতিকতা, যা অপবিত্রতার পথের আটটি স্তম্ভের মধ্যে একটি, আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন অনৈতিকতা এড়িয়ে চলার উপর জোর দেয়। জরথুষ্ট্রবাদে, "পবিত্রতা" এবং বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক অপবিত্রতা এড়িয়ে চলার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এমনকি প্রাচীন গ্রিসেও, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকরা "আত্ম-নিয়ন্ত্রণ" (সোফ্রোসিন) কে একটি প্রধান গুণ এবং যুক্তিসঙ্গততার লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন সভ্যতার মধ্যে এই ঐক্যমত্য বিনয় এবং সতীত্বের সহজাত এবং সর্বজনীন মূল্যের স্পষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে, এই ধর্ম এবং স্কুলগুলি তাদের শিক্ষার আকারে মানব প্রকৃতির আহ্বানকে সংহত এবং নিশ্চিত করেছে।
আহলে বাইত (আ.)-এর মাকতাবের উপর ভিত্তি করে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, বেশ কয়েকটি মূল বিষয় উঠে আসে: প্রথমত, বিনয় চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে না, বরং এটিকে পরিচালিত করে। ইমাম আলী (আ.) বলেন: “যে বিনয়ী, সে অনেক কুৎসিত কাজ পরিত্যাগ করবে।” (৫)
দ্বিতীয়ত, পবিত্রতা কেবল যৌন বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে "অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা" অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে - খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা থেকে শুরু করে সম্পদ আহরণ পর্যন্ত - ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা।
তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিয়াদের দৃষ্টিতে, বিনয় এবং সতীত্ব মানব মর্যাদা রক্ষার জন্য, এটিকে অবমাননা করার জন্য নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছু সংস্কৃতির চরম ধারণা বা ধর্মের কঠোর ব্যাখ্যার সাথে বিপরীত, যেখানে বিনয়কে নারীদের বিচ্ছিন্ন এবং অবমাননাকর হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
অতএব, আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা, একটি সুষম ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে, এই সার্বজনীন মূল্যবোধকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছে এবং ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতির পথ হিসেবে এটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।(৬)
সূত্র: ১-তানাখ (পুরাতন নিয়ম), দ্বিতীয় বিবরণের পুস্তক, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৫ এবং ১৩-২১।
২- বাইবেল, করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র, অধ্যায় ৬, শ্লোক ১৫।
৩- শেখ কুলানী, আল-কাফি, খণ্ড ২, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পুস্তক, বিনয়ের অধ্যায়, হাদিস ১।
৪- শেখ সাদুক, আল-খেসাল, এক অধ্যায়, হাদিস ৮৩।
৫- তামিমি আমাদি, গোরারুল হিকাম ও দুরারুল কালাম, হিকমত ৩৪৫১।
৬- আল্লামা মাজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৬৮, বিনয়ের অধ্যায়, বিভিন্ন হাদিস।
