খাজা আসিফ: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসী নীতি পাকিস্তানের জন্যও চ্যালেঞ্জ/সোমালিল্যান্ডে ইসরায়েলি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করল এইউ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন: ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণু কর্মসূচি সম্পর্কে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মিথ্যাচার কেবল একটি অজুহাত ছিল, যাতে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়া যায়।
সোমালিল্যান্ডকে ইসরায়েলি স্বীকৃতির বিরুদ্ধে আফ্রিকান ইউনিয়নের দৃঢ় অবস্থান
আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা পরিষদ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তথাকথিত ‘সোমালিল্যান্ড’ অঞ্চলকে একতরফাভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের তারা নিন্দা জানায় এবং তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আফ্রিকান ইউনিয়নে সোমালিয়ার প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ওয়ারফা বলেন, ইসরায়েলের মাধ্যমে সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি আরও বলেন, সোমালিয়ার হারগেইসা শহরে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদেওন সা’আর-এর প্রবেশের তীব্র নিন্দা জানায় এবং ইসরায়েলের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান আন্তর্জাতিক আইনকে দুর্বল করছে: জাতিসংঘ
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক জোর দিয়ে বলেছেন, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান শক্তি প্রয়োগ না করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও ভিত্তিকে দুর্বল করেছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ নিজের অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, দেশগুলোর এখন রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়।
দানারীদের ওপর সংগঠিত দমন-পীড়ন মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন
ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ কমিটিগুলো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দামুন কারাগারে ফিলিস্তিনি নারী বন্দিদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের কারা কর্তৃপক্ষের অপরাধমূলক ও দমনমূলক আচরণ একটি পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত নীতির প্রতিফলন, যার উদ্দেশ্য এসব বন্দিকে অপমান ও নির্যাতন করা, এটা মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন।
বিবৃতির এক অংশে বলা হয়েছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের কারা কর্তৃপক্ষ নারী বন্দিদের ঘুমাতে বাধা দিয়ে ও শীতের পোশাক থেকে বঞ্চিত করে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মানবিক ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতিকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলেছে এবং তাদের দুর্ভোগ ও শোচনীয় অবস্থাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
দক্ষিণ লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের ড্রোন হামলা
সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের একটি ড্রোন দক্ষিণ লেবাননের মেইস আল-জাবাল শহরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ড্রোনটি মেইস আল-জাবালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আল-দাবাকা এলাকায় আঘাত হানে। এখনো পর্যন্ত এই হামলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কিছু গণমাধ্যম জানিয়েছে, ওই এলাকায় প্রকৌশল ও সড়ক নির্মাণের সরঞ্জাম লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
