আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু গণমাধ্যম ভ্যালানিউজ, নির কিবনেসের লেখা একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি মূল্যায়ন করেছে এবং জায়নবাদী সরকারের মূল্যায়নে গুরুতর ত্রুটির কথা বলেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তেহরানে বিমান হামলা শুরুর আট সপ্তাহ পর লেবাননের পরিস্থিতি এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যে, হিজবুল্লাহ শহীদ সাইয়েদ হাসান নাসরাল্লাহর আমলের প্রতিরোধ সমীকরণকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে।
“পরিস্থিতি মূল্যায়নে কে ভুল করেছে?”—এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে লেখক জোর দিয়ে বলেন যে, বাস্তব পরিস্থিতি প্রত্যাশার বিপরীতে গেছে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী সংঘাত-নীতিতে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এই বিশ্লেষণ কার্যকরভাবে তেল আবিবের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার দিকেই নির্দেশ করে।
প্রতিবেদনের অন্য অংশে কিবনেস উল্লেখ করেছেন যে, হিজবুল্লাহর নতুন সক্ষমতা এই অস্ত্রগুলোর মোকাবিলা করা কঠিন করে তুলেছে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দূরদৃষ্টির অভাব’ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তিনি লিখেছেন যে, সংঘাতের শুরুতে হিজবুল্লাহর যুদ্ধে যোগদানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং সাধুবাদ জানানো হয়েছিল, কিন্তু এখন, দুই মাস পরে, এই গুরুতর প্রশ্নটি অবশ্যই করতে হবে: “কে কার জন্য ফাঁদ পেতেছিল?”
