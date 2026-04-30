ব্রাসিলিয়ায় শহীদ ইমাম এবং মিনাবের শিক্ষার্থীদের স্মৃতি

৩০ এপ্রিল ২০২৬ - ২০:০৩
News ID: 1808320
ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত ব্রাজিলীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান দেশটি সম্পর্কে পশ্চিমা বয়ানকে বিকৃত বলে আখ্যা দিয়েছে এবং ইরানি সমাজের গতিশীলতা, বিশেষ করে নারীর সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন ও জায়নবাদী আগ্রাসনের ৪০তম দিনে, ব্রাসিলিয়ায় রাজনৈতিক কর্মী ও সামাজিক আন্দোলনকারীরা মিনাবে শহীদ হওয়া ১৬৮ জন নারী শিক্ষার্থীর স্মরণে এবং প্রতিরোধরত ইরানি জাতির প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের সামনে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি বিশ্ব আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেইকে প্রতিরোধের পথে দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

মোমবাতি, শহীদদের ছবি এবং ঔদ্ধত্য-বিরোধী স্লোগানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আবহ তৈরি হয়েছিল এবং শোকের সাথে ইরানের সমর্থনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তাও মিশ্রিত ছিল।

বক্তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় ইরানি প্রতিরোধকে একটি অনুপ্রেরণামূলক মডেল হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং সাম্প্রতিক হামলাগুলোকে একটি সুস্পষ্ট ও অযৌক্তিক আগ্রাসন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

