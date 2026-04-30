কোমে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে শহীদ ইমাম খামেনেয়ী (রহ.)-এর স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

৩০ এপ্রিল ২০২৬ - ২০:১০
News ID: 1808323
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর শাহাদাত স্মরণে কোম শহরে বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধির কার্যালয়ে বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীন যামানি ইসলামী বিপ্লবের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থায় নেতৃত্বের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর ব্যক্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর কৌশলগত ভূমিকা পর্যালোচনা করেন।

তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন, মার্কিন নীতি ও জায়নবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং এই মিথ্যা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরোধকে মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করেন।

