ইরানসহ ৩৮টি দেশের অংশগ্রহণে তিউনিসিয়া বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিছুদিন আগে শুরু হওয়া এবং ৩ মে পর্যন্ত চলতে থাকা তিউনিসিয়ান আন্তর্জাতিক বইমেলার ৪০তম সংস্করণে ৩৮টি দেশ অংশ নিচ্ছে, যা গত বছরের তুলনায় ৯টি বেশি।
আল জাজিরার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি হয়তো খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কিন্তু উপস্থিত দেশগুলো উল্লেখযোগ্য। হল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বুথগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি বুথ, যা বহু বছর পর আবারও তিউনিসিয়ার দর্শকদের জন্য তাদের মেলার স্থান উন্মুক্ত করেছে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ইন্দোনেশিয়াও উপস্থিত রয়েছে, যা মেলাটিকে প্রচলিত আরব-ভূমধ্যসাগরীয় কাঠামো থেকে এশিয়ার এক বৃহত্তর দিগন্তে নিয়ে গেছে।
৪০তম তিউনিসিয়া আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণকারী আরব দেশগুলোর তালিকায় প্রায় সমগ্র আরব সাংস্কৃতিক ভূগোল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, জর্ডান, মিশর, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, মরক্কো, আলজেরিয়া এবং মৌরিতানিয়া রয়েছে।
