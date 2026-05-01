আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাপরিচালক অ্যাগনেস ক্যালামার্ড এক বিবৃতিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলাকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলা বেআইনি ছিল এবং এটি জাতিসংঘ সনদে বলপ্রয়োগের নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন। তারপর থেকে, ৫,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নাগরিকের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, কারণ এই অঞ্চলে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা হয়েছে।
আর এই সময়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুদ্ধাপরাধ এবং এমনকি গণহত্যার নির্লজ্জ হুমকি দিয়েছে এবং ইরানে ‘পুরো সভ্যতা’ ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছে।"
ক্যালামার্ড আরও বলে: “গাজায় ২০২৫ সালে এবং লেবাননে ২০২৪ সালে স্বাক্ষরিত তথাকথিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা থামাতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারপরও তখন থেকে এ পর্যন্ত ৭৬৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং দক্ষিণ লেবাননে প্রায় প্রতিদিনই বিমান হামলা ও বেসামরিক সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে।”
তিনি আরও যোগ করে: “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখন একটি চূড়ান্ত সীমারেখা টানতে হবে; একটি স্থায়ী ও প্রকৃত যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সকল দেশে সকল পক্ষের সশস্ত্র সংঘাতের সম্পূর্ণ অবসান প্রয়োজন।
Your Comment