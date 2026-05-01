একদিনে ৬৫০০ টন সামরিক সরঞ্জাম-গোলাবারুদ আনলো ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে প্রায় ৬,৫০০ টন সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ আনা হয়েছে। খবর আলজাজিরার।
এই সরঞ্জাম দুটি জাহাজ ও কয়েকটি কার্গো বিমানে করে আনা হয়েছে। পরে সেগুলো দেশের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে পাঠানো হয়।
এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেন, এসব সরবরাহের উদ্দেশ্য হলো—যেকোনো সময় ও যেকোনো স্থানে শত্রুদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে অভিযান চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিশ্চিত করা।
এদিকে দক্ষিণ লেবাননের তিনটি শহরে ইসরায়েলের বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। হারিস, বেইত ইয়াহুন ও আল গন্ধুরিয়া শহরে এই হামলা চালানো হয়।
আজ সকালেও ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, লেবানন থেকে ছোড়া একটি ড্রোন দেশটির শোমেরা এলাকায় এসে পড়েছে।
