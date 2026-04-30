ট্রাম্পের দাবি এবং মার্কিন অর্থমন্ত্রীর দম্ভোক্তি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবফ, ইরানের তেলকূপ বিস্ফোরণের বিষয়ে ট্রাম্পের মিথ্যা দাবির জবাবে লিখেছেন: তিন দিন কেটে গেছে এবং কোনো তেলকূপ বিস্ফোরিত হয়নি।
আমরা এই সময়কাল তিন দিন থেকে বাড়িয়ে ৩০ দিন করতে পারি এবং কূপগুলোর সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার করতে পারি।
তিনি আরও বলেন: এই ধরনের কথাবার্তা হলো অমূলক, যা মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বাসনেটের মতো লোকদের কাছ থেকে শোনা যায়, যারা অবরোধকে উৎসাহিত করে এবং তেলের দাম ১২০ ডলারেরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তী গন্তব্য হবে তেলের দাম ১৪০ ডলার। কলিবফ জোর দিয়ে বলেন: "সমস্যাটা শুধু ভুল ধারণাই নয়, বরং ভুল মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও।
