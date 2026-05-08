ইসলামী ঐক্য: কুরআনের শিক্ষা থেকে ইসলামের বিশ্ব সভ্যতা পর্যন্ত-১

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এমন এক যুগে যখন মুসলিম উম্মাহ ধর্মীয় বিভাজন থেকে শুরু করে উদ্ধত শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্য পর্যন্ত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন ইসলামী ঐক্যের বিষয়টি আগের চেয়েও বেশি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
আরব গোত্রগুলোর মধ্যকার বহু পুরনো শত্রুতা দূর করতে এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে যে ইসলামের উদ্ভব হয়েছিল, তা সর্বদাই মুসলিমদের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং নবীর সুন্নাহ এই ঐক্য বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট কর্মপন্থা প্রদান করেছে, যা মুসলিম উম্মাহর চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে একটি “ইসলামী বিশ্ব সরকার” গঠনের পথ প্রশস্ত করতে পারে।
কুরআনের ঐক্যের মূলনীতি
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য ঐক্যকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ঐশ্বরিক নির্দেশাবলীগুলো হলো:
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا»
আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না; এবং তোমাদের উপর আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরসমূহকে একত্রিত করে দিলেন, অবশেষে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে।
এই আয়াতটি, যা আওস ও খাজরাজ নামক দুটি গোত্রের দীর্ঘদিনের শত্রুতাকে ভ্রাতৃত্বে রূপান্তরিত করে অবতীর্ণ হয়েছে, তা দেখায় যে ইসলাম গভীরতম মতপার্থক্যকেও ঐক্যে রূপান্তরিত করতে পারে। ভাষ্যকারগণ ‘আল্লাহর রজ্জু’ (ঈশ্বরের রজ্জু) বিষয়ে কুরআন, ইসলাম এবং আহলে বাইত (আ.) সহ বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলোই একটিমাত্র সত্যের দিকে নির্দেশ করে: আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যম।
আল্লামা তাবাতাবায়ী তাঁর ‘আল-মিযান’ গ্রন্থের ভাষ্যে ‘সকলে’ এবং ‘বিভক্ত হয়ো না’—এই বাক্যাংশের প্রসঙ্গে বলেন যে, এই আয়াতটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করতে এবং বিভেদ পরিহার করতে আহ্বান জানায়। এটি প্রমাণ করে যে, ঐক্য কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
«وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»
আর তোমরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না, পাছে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো এবং তোমাদের শক্তি লোপ পায়।
আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন:
«وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ»
আর এটাই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা তা-ই অনুসরণ করো এবং অন্য কোনো পথ অনুসরণ করো না, যা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।
চলবে...
