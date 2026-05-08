আরাকচি:

যুক্তরাষ্ট্র ও বাহরাইন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে অপব্যবহার করছে

৮ মে ২০২৬ - ১১:৪৮
News ID: 1811435
হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাহরাইনের উত্থাপিত একতরফা ও উস্কানিমূলক প্রস্তাবের সমালোচনা করে লেখা এক চিঠিতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগ্রাসনকারীদের অবৈধ কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের অপব্যবহার রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই, জাতিসংঘে চীনের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ফু কং-সহ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে উদ্দেশ্য করে চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতি সরাসরি এবং একচেটিয়াভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চালানো আগ্রাসী, অযৌক্তিক এবং অবৈধ যুদ্ধের ফল।

তিনি লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাহরাইনের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবের আসল লক্ষ্য হলো বাস্তব পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে তুলে ধরা এবং পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববর্তী ও বর্তমান অবৈধ কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়া; যা মার্কিন উপকূল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকা।

চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদকে আগ্রাসনকারীদের দ্বারা অপব্যবহারের শিকার হতে দেওয়া উচিত নয়, অথবা এটিকে তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ারে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়।”

আরাকচি জোর দিয়ে বলেন, “আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও নীতিগুলোকে এমনভাবে বিকৃত করার যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য, যা আগ্রাসন বা অবৈধ শক্তি প্রয়োগকে ন্যায্যতা দিতে পারে।”

তিনি বলেন: “এই খসড়া প্রস্তাব পেশকারীরা বাছাই করা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক আইনের অপব্যবহার করছেন, অথচ তারা খোদ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা সংঘটিত আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনগুলোকে উপেক্ষা করেছেন।

এই খসড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকেও উপেক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে অবৈধ নৌ অবরোধ এবং ইরানি জাহাজে হামলা ও সেগুলো জব্দ করা।

