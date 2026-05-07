‘আবারও পিছু হাটলো ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছে যে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজগুলোর জন্য এসকর্ট দেওয়ার যে সামরিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
ট্রাম্প বুধবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান যে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ এসকর্টের সামরিক পরিকল্পনা—যা মাত্র একদিন আগে শুরু হয়েছিল—তা স্থগিত করা হয়েছে।
ট্রাম্প তার বার্তায় বলে, পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশের অনুরোধ, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অর্জিত সাফল্য এবং ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত চুক্তির দিকে অগ্রগতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে যে “স্বাধীনতা প্রকল্প” নামে পরিচিত এই উদ্যোগটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে, যাতে চুক্তি চূড়ান্ত করার সুযোগ তৈরি হয়।
Your Comment