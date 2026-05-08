খলিল আল-হায়াহর পুত্রের শাহাদাতের ঘটনায় হামাসের প্রতিক্রিয়া/প্রতিরোধে কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: গাজা উপত্যকায় হামাস আন্দোলনের প্রধান এবং মুজাহিদ ভাই ড. খলিল আল-হায়াহ-এর আলোচনা দলের প্রধান আযযাম আল-হায়াহকে লক্ষ্য করে জায়নবাদী শাসনের এই কাপুরুষোচিত অপরাধটি হলো বেসামরিক নাগরিক এবং ফিলিস্তিনি নেতাদের পরিবারকে লক্ষ্যবস্তু করার দখলদারদের কৌশলেরই ধারাবাহিকতা; এমন একটি কৌশল যা গুপ্তহত্যা, হত্যা এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপের মাধ্যমে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও এর রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কাঠামোর মধ্যেই অনুসরণ করা হচ্ছে।
বিবৃতিতে হামাস আন্দোলন আরও বলেছে: "এই গুপ্তহত্যা অভিযান সম্পর্কে জায়নবাদী বয়ানে যে স্ববিরোধিতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে, তা দখলদার শাসনামলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও সংকটের মাত্রা নির্দেশ করে। এবং এটি স্পষ্টভাবে বলে যে, দখলদার শাসনামল তার শর্ত আরোপ করতে ও ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রতিরোধ নেতৃত্ব এবং আলোচনা দলের ওপর চাপ প্রয়োগের আওতায় এই অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে।"
হামাস আরও ঘোষণা করেছে: "ফিলিস্তিনি নেতাদের সন্তানদের লক্ষ্যবস্তু করা কেবল প্রতিরোধের অবস্থানকে দুর্বলই করবে না, বরং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের প্রতি এর অঙ্গীকার এবং সেই অধিকারগুলো অর্জনের জেদকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং প্রতিরোধের প্রতি জনসমর্থন আরও গভীর করবে। কারণ, গাজা উপত্যকা জুড়ে ফিলিস্তিনি জনগণ যে মূল্য দেয়, প্রতিরোধকেও সেই একই মূল্য দিতে হয়। ফিলিস্তিনি জনগণ যেমন তাদের সন্তান ও পরিবারকে উৎসর্গ করে, তেমনি প্রতিরোধের নেতারাও করেন।"
হামাস আন্দোলন এই বলে উপসংহার টেনেছে যে: "শহীদদের রক্ত ফিলিস্তিনি জনগণের স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতার একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাবে এবং স্বাধীনতা অর্জিত ও দখলদারিত্বের অবসান না হওয়া পর্যন্ত বৈধ জাতীয় অধিকার রক্ষা চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে।"
