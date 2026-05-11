ইরান দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তৈরিতে তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে/ইরানি জনগণ সবাইকে অবাক করে দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-আহরাম সেন্টার ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সিনিয়র রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পরামর্শক মোহাম্মদ আল-সায়েদ ইদ্রিস বলেছেন: “ইরান ও লেবাননের জনগণ (বিশেষ করে হিজবুল্লাহ) উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন নেতা তৈরি করার সক্ষমতা দেখিয়েছে।
বোমাবর্ষণ ও উত্তেজনার কঠিন দিনগুলোর পর তেহরানের জনপরিসরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: “এই পরিবেশ এক ধরনের উদযাপন ও আনন্দের প্রতিনিধিত্ব করে।
ইদ্রিস আরও বলেন: এর বিপরীতে, রাষ্ট্রপতি এবং যুদ্ধসচিবসহ মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেন যে ইরানের সামরিক, পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই দাবির চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং ইরানি শাসকগোষ্ঠী তাদের শক্তি পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে।
মিশরীয় এই বিশ্লেষক জানান যে ইরানি নেতৃত্বের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে নতুন ব্যক্তিত্বদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং চলমান উত্তেজনা সত্ত্বেও পরোক্ষ আলোচনার কথা চলছে।তার বক্তৃতার অন্য অংশে ইদ্রিস লেবাননের পরিস্থিতিকে জটিল বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন: "কেউ কেউ হিজবুল্লাহকে ইসরায়েলের সংঘাতপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন, কিন্তু এই দলটির ভূমিকা এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনৈতিক মতবিরোধ অব্যাহত রয়েছে, এবং উত্তেজনা কমানো বা সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার বিতর্ক, বিশেষ করে দক্ষিণ লেবাননের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে, এখনও চলছে।"
Your Comment