যে রাতে মানবতা ও ক্রিড়া একাকার হয়ে গিয়েছিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্ট্রাসবার্গের বিরুদ্ধে জয়ের পর, ওয়াইকানো দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করে এবং জায়নবাদ-বিরোধী স্লোগান দিয়ে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের সমর্থনে খেলাধুলা ও মানবতার মধ্যকার গভীর সংযোগ আরও একবার প্রদর্শন করে।
ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে স্পেনের প্রতিনিধিত্বকারী দলটি তাদের প্রতিপক্ষ স্ট্রাসবার্গকে ১-০ গোলে পরাজিত করতে সক্ষম হয়; কিন্তু যে বিষয়টি এই জয়কে বিশ্ব সংবাদের শীর্ষে নিয়ে আসে, তা হলো ম্যাচের শেষে খেলোয়াড়দের প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি।চূড়ান্ত বাঁশি বাজার ঠিক পরেই, রিও ওয়াইকানোর একজন খেলোয়াড় সমর্থকদের কাছে গিয়ে একটি বড় ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে গোলের সামনে মাটিতে বিছিয়ে দেন।
দর্শকদের অবিরাম করতালির সাথে এই কাজটি গাজার জনগণের প্রতি ক্লাবের সংহতি এবং বিশ্বজুড়ে জায়নবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দার একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেয়। ম্যাচের শেষে, দলের সমর্থকরা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে ফিলিস্তিনে দখলদারিত্ব ও গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে।
