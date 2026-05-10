ইয়েমেনি আলেম সংগঠন বাহরাইনের জনগণের জন্য ইসলামী আলেমদের কাছে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আলেম সমিতি একটি বিবৃতিতে বাহরাইনের সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া বেশ কয়েকজন আলেম ও নাগরিকের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আটককৃতরা "নিপীড়ন, হয়রানি এবং নির্বিচার গ্রেপ্তারের" সম্মুখীন হচ্ছেন।
ইয়েমেনের সংগঠনটি জোর দিয়ে বলেছে যে, বাহরাইনের আলেম ও আন্দোলনকারীদের সাথে চলমান সংঘর্ষের কারণে ইসলামী উম্মাহর আলেমগণ এবং স্বাধীনতাকামী আন্দোলনগুলোর সংগঠিত হয়ে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ হয়েছে।
বিবৃতিতে ইসলামী বিশ্বের আলেমগণ এবং বিশ্বজুড়ে মুক্ত মানুষদের বাহরাইনের জনগণকে সমর্থন জানাতে এবং "দমনমূলক নীতির" মোকাবিলা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইয়েমেনের আলেম সমিতি বাহরাইনের আলেম ও নাগরিকদের সাথে গ্রেপ্তার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ বন্ধ করারও আহ্বান জানিয়েছে।
সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বাহরাইনের নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে এবং কোনো আদালতের আদেশ বা অভিযোগের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ছাড়াই বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিয়া আলেমকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তর করেছে।
বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার ঘোষণা করেছে যে, মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের মধ্যে ৪১ জনকে ইরানের সাথে সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
