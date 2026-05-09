রমজান যুদ্ধের ইরানি ভুক্তভোগীদের সাহায্য করার জন্য আলাভী মাজারের পরিকল্পনা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম আলী (আ.)-এর পবিত্র মাজারের পক্ষ থেকে ইরানের রমজান যুদ্ধের ভুক্তভোগীদের সাহায্য করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে।
পবিত্র আলাভী মাজারের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা একটি বৈঠকে এই পরিকল্পনা, এর সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জাম এবং এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
চলমান মানবিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এবং রমজান যুদ্ধে ইরানিদের দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায়, পবিত্র আলাউইয়াহ মাজার ইরানি সংঘাতের ভুক্তভোগীদের ত্রাণ প্রদানের জন্য একটি বৃহৎ মানবিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। সমস্ত লজিস্টিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি চালানো হবে, যার লক্ষ্য হলো অভাবগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক ও নিয়মিত সহায়তা প্রদান করা।
Your Comment