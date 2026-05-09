  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি:

বয়ান থেকে আচরণ ও কাজের মাধ্যমে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৯ মে ২০২৬ - ২২:৪৯
News ID: 1812020
বয়ান থেকে আচরণ ও কাজের মাধ্যমে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির উপস্থিতিতে নাইজেরিয়ায় 'শিক্ষা ও প্রচার কমিটি'-র তৃতীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম যাকযাকি, শিক্ষা ও প্রচার কমিটির সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে দেওয়া এক ভাষণে ধর্মের বার্তা প্রচারের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন: "পূর্বসূরিদের করা বার্তা প্রচারের ফলেই ধর্ম আজ পর্যন্ত অটুট রয়েছে।

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় বার্তা প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি কর্তব্য।

শেখ যাকযাকি আরও বলেন: "ঠিক যেমন ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর হত্যাকারীদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই ধর্ম সংরক্ষিত হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাবে।"

একই সাথে, তিনি সৎকর্মের মাধ্যমে প্রচারের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন: "কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে কাজের মাধ্যমে তা পৌঁছে দেওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রেখে তিনি সতর্ক করে বলেন যে, ইতিহাসে যেমনটা হয়ে এসেছে, শাসক ও তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে আসা পরীক্ষা ও চাপের সম্মুখীন হওয়াটা অনিবার্য। কিন্তু পরিশেষে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বিশ্বাসীরাই জয়ী হবে।

নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা অবশেষে প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন, যা উন্নততর বোঝাপড়ার দিকে পরিচালিত করে এবং কঠোর ও অনুপযুক্ত পদ্ধতি পরিহার করার কথা বলেছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha