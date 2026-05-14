আরবাইন উপলক্ষে ইরানি যিয়ারতকারীদের স্বাগত জানাতে ইরাক পুরোপুরি প্রস্তুত।

১৪ মে ২০২৬ - ০৬:১৯
News ID: 1814068
জনগণ, ইরাকি সরকারি কর্মকর্তা এবং আরবাঈন কর্মকর্তারা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাঈন উপলক্ষে ইরান থেকে যাওয়া যিয়ারতকারীদের স্বাগত জানাতে তাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগ বিষয়ক স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী আলী আকবর পুরজামশিদিয়ান, ইমাম হুসাইন (আ.) আরবাঈন কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের আঠারোটি কমিটির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ১৪৪তম বৈঠক শেষে বলেন: "এই বৈঠকে প্রিয় শহীদদের, বিশেষ করে মেজর জেনারেল হোসেইনি মুতলাক ও মেজর জেনারেল রেজাইয়ানের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আরবাঈন অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: "ইরাক থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এ বছর আরবাইন উৎসব যথাসম্ভব জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করার জন্য দেশটির জনগণ, সরকার এবং পবিত্র স্থানসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।" নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগ বিষয়ক স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী তীর্থযাত্রীদের বীমা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন: "আমরা সকল তীর্থযাত্রীকে আরবাইন মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করার সময় বীমা ফর্মটি পূরণ করার অনুরোধ করছি, যাতে প্রয়োজনে তারা বীমা পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন।"

