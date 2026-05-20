ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক হামলার ফলাফল

২১ মে ২০২৬ - ০০:৩৯
ইরান দেখিয়েছে যে তারা সবসময় যেকোনো হুমকির বিরুদ্ধে পরিকল্পনা এবং ‘চমক’ রাখে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য, এবং কোনো আক্রমণকে জবাবহীন রাখে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিডল ইস্ট মনিটর নামের ওয়েবসাইট সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে। এই কাতারভিত্তিক ইংরেজি ওয়েবসাইট বলেছে, ‘ইরান যুদ্ধে পরাজিত হয় না, এবং এটি এমন একটি বাস্তবতা যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যতই চেষ্টা করুক না কেন, পরিবর্তন করতে পারবে না।’ এই বাক্যটি শুধুমাত্র একটি বিশ্লেষণ নয়, বরং একটি ‘কৌশলগত স্বীকারোক্তি’ হিসেবে দেখা উচিত।

শীতল যুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে কয়েকটি বোমা হামলা ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আঞ্চলিক সমীকরণ নিজের পক্ষে বদলে ফেলবে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়া ওয়াশিংটনের জন্য সবসময়ই একটি ‘ব্যতিক্রম’ ছিল; যেখানে আধিপত্য গভীর ফাটলের মুখে পড়েছে।

মিডল ইস্ট মনিটরের লেখক যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক পরিকল্পনাকে সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল নিজেদের ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করেছিল ‘সর্বাত্মক চাপ’—যেমন কয়েকটি বিমানবাহী রণতরী, একটি সাইবার অপারেশন এবং পূর্ণমাত্রার হামলার হুমকি—ইরানকে শর্তসাপেক্ষ আলোচনায় বসাতে যথেষ্ট হবে। কিন্তু হিসাব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শুধু ইরান পরাজিতই হয়নি, বরং এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়েছে।’

লেখাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, ‘যুক্তরাষ্ট্রের অজেয়তা’ আর গ্রহণযোগ্য ধারণা নয়। আঞ্চলিক দেশগুলো এই দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে, ওয়াশিংটনের আঞ্চলিক মিত্ররাও তা অনুভব করছে। তাই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ইরানের সাথে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এমনকি ইসরায়েলও তাদের হিসাব-নিকাশ পুনর্বিবেচনা করছে।

ইরান এই সংঘাত থেকে এমন একটি শক্তি হিসেবে বেরিয়ে এসেছে, যা না পরাজিত হয়েছে, না ‘আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস’ নীতিতে রাজি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি এখনও ‘দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কথা বলতে চায়, তবে প্রথমে মেনে নিতে হবে যে তাদের সামরিক উপকরণের আগের মতো কার্যকারিতা আর নেই।

এই ক্ষেত্রে ইরান দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো আক্রমণের বিপরীতে তাদের কৌশলগত প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা আছে। তারা অঞ্চলের ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করে আঞ্চলিক যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। ব্যয়বহুল অস্ত্রের বিপরীতে তারা ড্রোন ও তুলনামূলক কম খরচের কিন্তু কার্যকর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। হরমুজ প্রণালী ও আঞ্চলিক মিত্রদের অবকাঠামোর ওপর হামলার হুমকিও তাদের কৌশলের অংশ।

ইরান দেখিয়েছে যে তারা প্রতিটি হুমকির বিপরীতে চমক এবং কৌশলগত পরিকল্পনা রাখে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কোনো হামলাকে জবাবহীন রাখে না—এটি বিশ্ব ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে।

ট্রাম্প পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রচলিত ইরানের শক্তি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে বলেন: “ইরান যদি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণও করে, তাদের নৌ ও বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়, সেনাবাহিনী সাদা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করে—তবুও নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, সিএনএন এবং অন্যান্য ‘ফেক নিউজ’ মিডিয়া লিখবে যে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড় বিজয় পেয়েছে।”

এটি দেখায় যে ট্রাম্পের যুদ্ধ-প্রচারণা ও রাজনৈতিক বক্তব্য সত্ত্বেও বিশ্বের মিডিয়া এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের গণমাধ্যম ইরানের শক্তি ও প্রতিরোধকে স্বীকার করছে।

আজ মূলধারার মার্কিন মিডিয়াও ট্রাম্পের বক্তব্যের বিপরীতে ইরানের প্রতিরোধের বাস্তবতা মেনে নিচ্ছে, এবং ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হয়ে সেই মিডিয়াগুলোকে সমালোচনা করছেন।

এর মানে হলো পশ্চিমা ‘মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ’ শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং সেটি পশ্চিমাদের নিজেদের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই ফিরে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি এখনও ‘দৃঢ় ইচ্ছা’র কথা বলে, তবে তাকে বুঝতে হবে তারা এমন একটি দেশের মুখোমুখি, যে দেশ প্রতিরোধ এবং আক্রমণাত্মক প্রতিরোধকে নিজের প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এই বিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞ, যেমন অধ্যাপক মেয়ারশাইমার,ও একই ধরনের সিদ্ধান্ত দেন, ‘ইরান যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির সামনে আত্মসমর্পণ করবে না। ট্রাম্পের ইরানের সাথে সমঝোতা ছাড়া আর কোনো পথ নেই; তিনি এক ধরনের ফাঁদে আটকে আছেন।’

