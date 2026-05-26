  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

কানাডা: গাজামুখী ত্রাণকর্মীদের প্রতি ইসরায়েলের আচরণ ‘জঘন্য’ ও ‘অগ্রহণযোগ্য

২৬ মে ২০২৬ - ২১:০৮
News ID: 1819285
কানাডা: গাজামুখী ত্রাণকর্মীদের প্রতি ইসরায়েলের আচরণ ‘জঘন্য’ ও ‘অগ্রহণযোগ্য

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহরের কর্মীদের সঙ্গে আচরণকে ‘জঘণ্য’ ও ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিন্দা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জগের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি এই নিন্দা জানায়। 

গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরাইলি সেনারা ফ্লোটিলার কর্মীদের আটক করে। এরপর দেশটির কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির কর্মীদের উপহাস করে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। এতে ব্যাপক নিন্দার ঝড় ওঠে এবং কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
মন্ট্রিয়াল থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ১২ জন কানাডিয়ান নাগরিকসহ কয়েক ডজন কর্মীকে হাত বাঁধা অবস্থায় হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

ফোনালাপে কার্নি এ ঘটনার স্বাধীন তদন্ত দাবি করেন। একই সঙ্গে বেন গাভিরের বক্তব্যেরও ‘কঠোর নিন্দা’ জানান বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

আটক কানাডিয়ান কর্মীদের মধ্যে একজন সাফা শেব্বি। তিনি ফোনে এএফপিকে জানান, তাদের দল ‘সবসময় হুমকির মধ্যে’ রয়েছে।

গত সপ্তাহে কানাডা জানায়, এই ঘটনায় ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে।
বেশ কয়েকজন কর্মী অভিযোগ করেছেন, নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আগে আটকাবস্থায় ইসরাইলি সেনারা তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে।

ইতোমধ্যে এ ঘটনার জেরে বেন গাভিরের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ফ্রান্স। একই সঙ্গে ইতালি ও স্পেনের সঙ্গে মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে তার ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha