ইরান শান্তি ও মর্যাদার কূটনীতি অনুসরণ করে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১৯৮২ সালের ২৪ মে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ইরানি বন্দরনগরী খোররামশাহর মুক্ত হওয়ার বার্ষিকী উপলক্ষে এ কথা বলেন।
ইরান-ইরাকের আট বছরের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সময় শহরটি ৫০০ দিনেরও বেশি সময় ইরাকের দখলে ছিল।
তিনি বলেন, ইরানি ক্যালেন্ডারের ৩ খোরদাদ (২৪ মে) দেশের ইতিহাসের এক স্থায়ী সত্যের স্মারক—যে জাতি আগ্রাসন ও দখলের শিকার হয়, তারা নিজেদের ভূখণ্ড, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় বৈধ আত্মরক্ষার অন্তর্নিহিত অধিকার সংরক্ষণ করে।
তিনি আরও বলেন, “খোররামশাহর ছিল জাতীয় সংকল্পের বিজয়ের প্রতীক। আগ্রাসী শক্তিকে সমর্থনকারী বিশ্বশক্তিগুলোর হিসাব-নিকাশ দিয়ে যে আগ্রাসন শুরু হয়েছিল, তা মহান ইরানি জাতির ঈমান, প্রতিরোধ ও আত্মনির্ভরতার সামনে ব্যর্থ হয়েছে।”
“আজও ইরান একই নীতি অনুসরণ করছে—শক্তির মাধ্যমে শান্তি, মর্যাদার সঙ্গে কূটনীতি এবং আমাদের প্রিয় জনগণ ও দেশের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় দৃঢ় প্রতিরক্ষা,” বলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে অবৈধ আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করে। বিমান হামলায় ইরানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও সামরিক কমান্ডারদের হত্যা করা হয়।
এর জবাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী অঞ্চলজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত মার্কিন ও ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে সফল পাল্টা হামলার ১০০টি ঢেউ চালায়।
যুদ্ধ চলাকালে এই আগ্রাসন ইরানের ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয় এবং শত্রুপক্ষের জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
যুদ্ধের ৪০ দিন পর গত ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তবে তেহরান-ওয়াশিংটনের প্রথম দফা আলোচনা কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি।
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে তা বাড়ালেও, ইরানের ওপর “নির্মম নৌ অবরোধ” আরোপ করে।
পাকিস্তান তাদের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত তেহরান ও ওয়াশিংটনকে ১৪ দফা সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করার কাছাকাছি নিয়ে আসে, যার লক্ষ্য ছিল ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটানো।
