‘আল্লাহু আকবার’-এর অস্ত্রই ইসলামী উম্মাহর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে/ আমেরিকানদের জানা উচিত যে সময় পেছনে ফিরবে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির উদ্দেশে দেওয়া বার্তার মূল পাঠ, যা আজ সকালে সর্বোচ্চ নেতার উপ-প্রতিনিধি এবং আরাফাত মরুভূমিতে ইরানি হাজীদের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন পাঠ করেছেন, তা নিম্নরূপ:
بسم الله الرحمن الرحیم
لبَّیک اللّهمّ لبَّیک، لبَّیک لا شریک لک لبَّیک، إنّ الحمد و النّعمة لک و المُلک
লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক।
হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছি। তোমার কোনো শরিক নেই। সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তোমার পক্ষ থেকেই এবং সবই তোমার।
এ বছরের হজ মৌসুম আবারও উপস্থিত হয়েছে এবং ইসলামী উম্মাহর হাজিরা ইবাদতের ইহরাম পরিধান করে তালবিয়া পাঠ করছেন— “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক”— যাতে তারা বস্তুবাদী ও পার্থিব জীবন থেকে আল্লাহমুখী ও সৌভাগ্যময় জীবনের দিকে হিজরত করতে পারেন; এমন এক তাওহিদী জীবন, যা মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর ইবাদতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মিথ্যা উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার ও বর্জনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
কিন্তু এই হিজরতের সুযোগ কেবল এ বছরের বাইতুল্লাহর যিয়ারতকারী ও হাজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি ইরানসহ সারা বিশ্বের সকল মুসলিম ভাই ও বোনকে অন্তর্ভুক্ত করে— যারা জীবনের অতীত সময়ে হজ পালন করেছেন এবং যারা এখনো হজের সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ পাননি, সকলকেই।
এই হিজরতের শর্ত হলো আল্লাহর স্মরণকে কেন্দ্র করে স্থায়ী ইহরাম ধারণ করা; সত্যের কেন্দ্রকে ঘিরে অবিরাম তাওয়াফ করা; মহান আল্লাহর দায়িত্বসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শিখরগুলোর মাঝে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো; প্রতারক শয়তান, তার প্রলোভনসঙ্কুল প্রকাশ এবং তার সকল অনুসারীর বিরুদ্ধে অবিরাম আঘাত হানা; মনোযোগ ও বিনম্র প্রার্থনায় নিমগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা; অসহায় দরিদ্র ও পথিকদের আহার করানো; স্বার্থপর কামনা ও বিভ্রান্তিকর প্রবৃত্তিগুলোকে কোরবানি করা এবং অন্তরের অপবিত্রতাগুলো দূর করা; আর সর্বাবস্থায় সত্যের সেবায় প্রস্তুত থাকা ও সত্য রক্ষার পতাকা সমুন্নত রাখা।
আর এভাবেই ইসলামী বিপ্লবের মীকাতে ইরানি জাতি এই মহান হিজরতের পথে পদার্পণ করেছিল। তারা মহান খোমেনির ইবরাহিমী আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, পরাধীনতার পোশাক খুলে ফেলেছিল, দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের ইহরাম পরিধান করেছিল এবং “লাব্বাইক” ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রকে ঘিরে তাওয়াফ করার চেষ্টা করেছিল; একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার ও সর্বোচ্চ ঐশী অভিভাবকত্বের আলোকোজ্জ্বল নূরের নিকটবর্তী হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়াল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার-ওয়া লিল্লাহিল হামদ-আল্লাহু আকবার ‘আলা মা হাদানা। [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি আমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন, সে জন্য আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।]
হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ]। আর এই [ঐশী] অস্ত্র— “আল্লাহু আকবার”— দিয়েই ৪৭ বছর আগে ইরানের মুসলিম জাতি জেগে উঠেছিল; তারা স্বৈরাচারী, একনায়কতান্ত্রিক ও পরনির্ভর পাহলভী শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করেছিল, লোভী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আমেরিকার আগ্রাসী হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছিল এবং সম্পূর্ণভাবে জায়নবাদী প্রভাব নির্মূল করেছিল।
এই একই অস্ত্র— “আল্লাহু আকবার”— দিয়েই ইরানের আত্মত্যাগী মুজাহিদ ও নিঃস্বার্থ যুবকেরা আগ্রাসনের শিকার হওয়ার পর সাদ্দামের বাথ শাসনের বিরুদ্ধে আট বছরের পবিত্র প্রতিরোধের মহাকাব্য রচনা করেছিল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব বৈশ্বিক শক্তির সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ইরাকের তৎকালীন বাথ সরকারকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল।
তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শত্রুদের অর্থনৈতিক অবরোধ, অভ্যুত্থান, অন্যায় নিষেধাজ্ঞা এবং অসংখ্য রাজনৈতিক, প্রচারমূলক ও অর্থনৈতিক হামলার মুখেও বহু বছর ধরে এই দৃঢ় প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল।
আল্লাহু আকবার- এই “আল্লাহু আকবার”-এর অস্ত্রই মুসলিম উম্মাহ ও প্রতিরোধ ফ্রন্টের তরুণ মুজাহিদদের পারস্পরিক বন্ধনকে শক্তিশালী করেছিল।
এটা ঘটেছে ইরান থেকে লেবানন, ফিলিস্তিন, ইরাক ও সিরিয়া পর্যন্ত; আফ্রিকা ও ইয়েমেন থেকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বিশ্বের সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে— যাতে এই দৃঢ় রজ্জু [হাবলুল মাতিন] মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় দখলদার জায়নবাদী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, দায়েশ [আইএসআইএস]-এর ষড়যন্ত্র চূর্ণ করতে পারে, “আল-আকসা ফ্লাড” সৃষ্টি করতে পারে এবং টলোমলো জায়নবাদী শাসনব্যবস্থাকে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে।
আল্লাহু আকবার; হ্যাঁ, আল্লাহ, যিনি বরকতময় ও মহিমান্বিত, তিনি বর্ণনার অতীত। এই ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির অস্ত্রের উপর নির্ভর করেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ১৪০৪ সালে খোরদাদের দ্বিতীয় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে জায়নবাদী শাসনকে ধ্বংস করতে, আগ্রাসনকারী আমেরিকাকে মারাত্মক আঘাত হানতে এবং ইরানকে আত্মসমর্পণ করানোর শত্রুর লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিতে সফল হয়েছিল।
আর ”আল্লাহু আকবার” প্রতিধ্বনিত হওয়া এই অস্ত্র ইরানি জাতিকে এমন শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছে যে, মহানবী (সা.)-এর উত্তরসূরির পুত্র, মহান নেতা, মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী হোসেইনি খামেনী (রহ.)-এর শাহাদাতের বিধ্বংসী ঘটনার পর, ইরানি জাতি একটি ঐশ্বরিক দায়িত্ব লাভ করেছে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সর্বাঙ্গীণ উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের গৌরবময় সৃষ্টি দ্বারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেন।
নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ বর্ণনাতীত মহান। আল্লাহু আকবার ধ্বনির এই অস্ত্র দিয়েই ইসলামী ইরানের সাহসী যোদ্ধা ও আত্মত্যাগী সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে প্রিয় লেবাননে প্রতিরোধ ফ্রন্টের মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে, তৃতীয় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে দুটি সন্ত্রাসী ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত আমেরিকান-জায়নবাদী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছিল; সর্বশক্তিমান প্রভুর উপর ভরসা রেখে এবং স্থল, আকাশ ও সমুদ্রে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের মাধ্যমে তারা মহা শয়তান আমেরিকা এবং তার পোষা পশু জায়নবাদী শাসনকে ধ্বংস করেছিল এবং তারা নিজ চোখে আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য বিজয়ের অকৃত্রিম ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি দেখেছিল।
আবারও, আল্লাহু আকবার; নিঃসন্দেহে, আল্লাহ, বরকতময় ও মহিমান্বিত, বর্ণনার ঊর্ধ্বে এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী যেকোনো শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এই ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির অস্ত্রেই, ইরানি জাতি ও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মিশনের অনুসরণে, ইসলামী উম্মাহর মিশন বাস্তবায়িত হবে এবং হজে মুশরিকদের পাথর নিক্ষেপ থেকে অব্যাহতি বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়বে। ইসলামী উম্মাহ এবং এই অঞ্চলের জাতিসমূহের অনেক অভিন্ন সক্ষমতা ও স্বার্থ রয়েছে, যা এই অঞ্চল ও বিশ্বের নতুন ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কাঠামোকে রূপ দেবে।
আমি সকল ইসলামী দেশ ও সরকারকে কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাই, যাতে আমরা একসাথে ইসলামী উম্মাহর অগ্রগতি সাধন এবং ইসলামী বিশ্বের সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারি।
এ ব্যাপারে যা নিশ্চিত তা হলো, সময়ের চাকা আর পেছনে ফিরবে না এবং এই অঞ্চলের জাতি ও ভূখণ্ডগুলো আর আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর ঢাল হিসেবে কাজ করবে না। এই অঞ্চলে অশুভ শক্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, আমেরিকা দিন দিন তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। নড়বড়ে ও ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়া জায়নবাদী শাসনব্যবস্থাও তার দুর্ভাগ্যজনক জীবনের শেষ পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহর রহমতে ও মহান ও সম্মানিত নেতা, শহীদ (রহ.)-এর দশবছর পূর্বে বলা সেই সুনিশ্চিত ও দূরদর্শী কথা অনুসারে, ইন শা আল্লাহ জায়নবাদীরা আগামী ২৫ বছরের পর ইতিহাস দেখবে না।
এই কারণে, এ বছর মুশরিকদের থেকে অস্বীকৃতির বিষয়টি দ্বিগুণ গুরুত্ব বহন করে এবং আমেরিকা ও জায়নবাদী শাসন থেকে এই অস্বীকৃতির গভীরতা ও পরিধি হজের সময়কার আনুষ্ঠানিক অস্বীকৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। ইরান ও বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, এই বরকতময় দিনগুলোর পর, ‘আমেরিকার ধ্বংস হোক’ এবং ‘ইসরায়েলের ধ্বংস হোক’ হবে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বের নিপীড়িতদের, বিশেষ করে যুবসমাজদের সাধারণ স্লোগান।
ভবিষ্যৎ মুসলিম জাতি ও নতুন ইসলামী সভ্যতার, এবং আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রচেষ্টা, সামর্থ্য ও দায়িত্ব অনুযায়ী এই ভবিষ্যৎকে বাস্তবায়নে ও এর নিকটবর্তী হতে ভূমিকা রাখতে পারি। এ বছরের হজে অংশগ্রহণকারী ইরানি তীর্থযাত্রী ও হজ পালনকারীরা তাদের অন্যান্য মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে তৃতীয় যুদ্ধের বিজয়ের কাহিনী তুলে ধরতে এবং তাদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা জোগাতে এক কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।
আমি সকল প্রিয় হাজীদের কাছে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন মানবজাতির ত্রাণকর্তার প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করার জন্য দোয়া করেন (আ.ফা.) এবং ইসলামী উম্মাহর ঐক্য, ফিলিস্তিন ও আল-আকসা মসজিদের মুক্তি, মুসলমানদের বড় বড় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং বৈশ্বিক ঔদ্ধত্যের ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য দোয়া করেন এবং তাঁদের দোয়ায় আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।
হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং হাজীদের ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর আপনার করুণা ও দয়া বর্ষণ করুন। তাদেরকে কবুল হওয়া হজের সাফল্য দান করুন, তাদের অন্তরকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির আলোয় আলোকিত করুন এবং উম্মাহর অবস্থার সংস্কার ও ইসলামের শত্রুদের উপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সংকল্প ও ইচ্ছাকে শক্তিশালী করুন।
হে আল্লাহ, শহীদদের পবিত্র আত্মার উপর, বিশেষ করে প্রতিরোধ ফ্রন্টের শহীদদের উপর এবং তাদের শীর্ষে থাকা মহান নেতা, শহীদ আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী (রহ.)এর উপর অনুগ্রহ ও অসীম করুণা বর্ষণ করুন এবং জাতির নেতার দ্বারা পরিচালিত ও পথনির্দেশিত সংগ্রামীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হজযাত্রীদের হজ্জ, ইবাদতকারীদের ইবাদত এবং তাঁর স্বর্গীয় আত্মাকে অফুরন্ত বরকত দান করুন এবং ইরানি জাতি ও ইসলামী জাতিকে তার পথ ও লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করুন।
হে আল্লাহ, আমাদের নেতা ও মুমিনদের নেতা, প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর উপর আপনার সর্বোচ্চ রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন, তাঁর এবং তাঁর পবিত্র পূর্বপুরুষদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমাদের সকলকে ও মুসলিম উম্মাহকে সেই ইমামের পবিত্র ও কবুলকৃত প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাঁর বরকতময় আগমনে বিশ্বকে আলোকিত ও শোভিত করুন, যেমন আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; আমাদের অন্তর সেই অবশ্যম্ভাবী প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থায় পরিপূর্ণ।
« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَیٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ».
والسلام علی جمیع اخوانُنا المسلمین و رحمه الله و برکاتُه
যিল-হাজ্জাহ ১৪৪৭ – সৈয়্যদ মোজতাবা হোসেইনী খামেনেয়ী
