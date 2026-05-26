আমেরিকার বিশ্ব মুসলিম (শিয়া) সমিতি: ইসলামী কেন্দ্রগুলোকে অবিলম্বে রক্ষা করতে হবে!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর, মুসলিম ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স অফ আমেরিকা (ইউএমএএ) একটি বিবৃতি জারি করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চারপাশে অবিলম্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে, ইউএমএএ সান ডিয়েগোর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে এবং দেশজুড়ে ইসলামিক স্থানগুলোর চারপাশে নিরাপত্তা উপস্থিতি ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে বাড়ানোর জন্য ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ইউনিয়নটি এই হামলার শিকারদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছে এবং ঘৃণা ও সহিংসতামুক্ত ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করেছে।
Your Comment