সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে প্রাণঘাতী হামলার প্রেক্ষাপটে:

আমেরিকার বিশ্ব মুসলিম (শিয়া) সমিতি: ইসলামী কেন্দ্রগুলোকে অবিলম্বে রক্ষা করতে হবে!

২৬ মে ২০২৬ - ১৭:০৬
News ID: 1819193
সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে, ওয়ার্ল্ড মুসলিম (শিয়া) অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা (ইউএমএএ) যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্রগুলোর চারপাশে অবিলম্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর, মুসলিম ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স অফ আমেরিকা (ইউএমএএ) একটি বিবৃতি জারি করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চারপাশে অবিলম্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে, ইউএমএএ সান ডিয়েগোর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে এবং দেশজুড়ে ইসলামিক স্থানগুলোর চারপাশে নিরাপত্তা উপস্থিতি ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে বাড়ানোর জন্য ফেডারেল, রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ইউনিয়নটি এই হামলার শিকারদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছে এবং ঘৃণা ও সহিংসতামুক্ত ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করেছে।

انجمن جهانی مسلمانان (شیعه) آمریکا: باید فوراً از مراکز اسلامی محافظت شود!

