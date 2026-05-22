  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

শেখ যাকযাকি: আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা কোনো স্লোগান নয়, তাঁদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়।

২২ মে ২০২৬ - ১৯:৫০
News ID: 1817511
শেখ যাকযাকি: আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা কোনো স্লোগান নয়, তাঁদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়।

আবুজায় ইসলামী আন্দোলনের 'সাদাত' যুব সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকী হযরত আলী (আ.) এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বিবাহকে ইসলামে বিবাহের সঠিক পদ্ধতির একটি আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, আবুজায় তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনের 'সাদাত' যুব সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যিল-হাজ্জাহ মাসের ফজিলত তুলে ধরেন এবং এই মাসটিকে ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন।

তার ভাষণের একাংশে তিনি ইমাম আলী (আ.) ও ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বিবাহের কথা উল্লেখ করেন এবং এটিকে ইসলামে বিবাহের সঠিক পদ্ধতির একটি আদর্শ হিসেবে গণ্য করেন।

শেখ যাকযাকি নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পুত্র নবী ইসমাইল (আ.)-কে উৎসর্গ করার প্রস্তুতির ঘটনারও উল্লেখ করেন এবং বলেন: "ত্যাগের দর্শন প্রকৃতপক্ষে আত্মত্যাগ ও উৎসর্গের চেতনাকেই প্রকাশ করে।"

رهبر حرکت اسلامی نیجریه: محبت به اهل‌بیت(ع) شعار نیست، باید جان را در راه آنان تسلیم کرد

তিনি ইতিহাসে ঈর্ষার মূল সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন: "আল্লাহ যখন কাউকে কোনো পদ ও মর্যাদা দান করেন, তখন তার বিরোধিতা করা ব্যক্তিকে শয়তানের পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক যেমন ইতিহাসে, কিছু ইহুদি ইসলামের নবী (সাঃ)-কে ঈর্ষা করত, কারণ তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, এবং শয়তানও নবী আদম (আ.)-এর প্রতি ঈর্ষার কারণে ধ্বংস হয়েছিল।"

رهبر حرکت اسلامی نیجریه: محبت به اهل‌بیت(ع) شعار نیست، باید جان را در راه آنان تسلیم کرد

পরিশেষে, শেখ যাকযাকি যুবকদের উদ্দেশে বলেন: আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং এটি এমন একটি আমল যেখানে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাঁদের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং বাস্তবে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

رهبر حرکت اسلامی نیجریه: محبت به اهل‌بیت(ع) شعار نیست، باید جان را در راه آنان تسلیم کرد

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha