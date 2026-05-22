শেখ যাকযাকি: আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা কোনো স্লোগান নয়, তাঁদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, আবুজায় তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলনের 'সাদাত' যুব সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যিল-হাজ্জাহ মাসের ফজিলত তুলে ধরেন এবং এই মাসটিকে ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন।
তার ভাষণের একাংশে তিনি ইমাম আলী (আ.) ও ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বিবাহের কথা উল্লেখ করেন এবং এটিকে ইসলামে বিবাহের সঠিক পদ্ধতির একটি আদর্শ হিসেবে গণ্য করেন।
শেখ যাকযাকি নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পুত্র নবী ইসমাইল (আ.)-কে উৎসর্গ করার প্রস্তুতির ঘটনারও উল্লেখ করেন এবং বলেন: "ত্যাগের দর্শন প্রকৃতপক্ষে আত্মত্যাগ ও উৎসর্গের চেতনাকেই প্রকাশ করে।"
তিনি ইতিহাসে ঈর্ষার মূল সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন: "আল্লাহ যখন কাউকে কোনো পদ ও মর্যাদা দান করেন, তখন তার বিরোধিতা করা ব্যক্তিকে শয়তানের পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক যেমন ইতিহাসে, কিছু ইহুদি ইসলামের নবী (সাঃ)-কে ঈর্ষা করত, কারণ তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, এবং শয়তানও নবী আদম (আ.)-এর প্রতি ঈর্ষার কারণে ধ্বংস হয়েছিল।"
পরিশেষে, শেখ যাকযাকি যুবকদের উদ্দেশে বলেন: আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং এটি এমন একটি আমল যেখানে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাঁদের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং বাস্তবে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।
