রাশিয়া:ইরানের ইউরেনিয়াম কীভাবে ব্যবহার করবে সে সিদ্ধান্তের অধিকার শুধু ইরানই রাখে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, “ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এবং তাদের হাতে থাকা পারমাণবিক উপাদান কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র ইরানি জনগণেরই রয়েছে।”
জাখারোভা আরও বলেন, “আলোচনার মাধ্যমে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হতে পারে, তা বাস্তবায়নে তেহরান ও ওয়াশিংটনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে রাশিয়া পুরোপুরি প্রস্তুত।”
তিনি বলেন, এই ইস্যুর সমাধান শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়েই সম্ভব এবং তা আন্তর্জাতিক আইন ও ইরানের স্বার্থকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই করতে হবে।
জাখারোভা আরও মন্তব্য করেন, “আমি বুঝতে পারছি আপনারা এই আলোচনার বিস্তারিত জানতে আগ্রহী, তবে আপাতত সেই তথ্য বন্ধ দরজার আড়ালেই রয়েছে।”
