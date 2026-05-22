পবিত্র কোম নগরীতে শহীদ ইমাম খামেনেয়ীর বাংলায় অনূদিত রচনাবলীর উন্মোচন

২২ মে ২০২৬ - ২১:২৪
পবিত্র শহর কোমে অবস্থিত বাংলাদেশের ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ে কর্মকর্তা এবং কোমে অধ্যায়নরত ছাত্রদের উপস্থিতিতে শহীদ ইমাম খামেনেয়ীর বাংলায় অনূদিত রচনাবলীর সংকলনের উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলিযাদেহ মুসাভি, সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপ-পরিচালক আয়াতুল্লাহ কোমি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. জলিল রাহিমি জাহান আবাদী এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ড. মৌলাভী।

অনুষ্ঠানে শহীদ ইমাম খামেনেয়ীর ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী বিপ্লব এবং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার মতো বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় অনূদিত রচনাবলীর একটি সংকলন উন্মোচন করা হয়।

এছাড়া, প্রথমবারের মতো ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মুজতাবা হোসেইনি খামেনেয়ীর জীবনী নামক বইটির প্রাথমিক সংস্করণ বাংলায় উন্মোচন করা হয়।

ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার ব্যক্তিত্ব, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক এবং সংগ্রামী দিকগুলো বাংলাভাষী শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই বইটি সংকলিত হয়েছিল এবং এর প্রাথমিক সংস্করণের উন্মোচন ছিল অনুষ্ঠানটির অন্যতম বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য অংশ।

 বক্তৃতায় আয়াতুল্লাহ কোমি, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলিযাদেহ মুসাভি এবং ড. জলিল রাহিমি জাহান আবাদী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামী বিপ্লবের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব, বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলামী ধারণা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুবাদের ভূমিকা এবং উপমহাদেশে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

