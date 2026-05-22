কুরআন ও আল-আকসা মসজিদের সমর্থনে ইয়েমেনি নারীদের সমাবেশ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের রাজধানী সানার আল-থাওরা পার্কের পশ্চিমে, নারীদের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতা সাইয়্যেদ আব্দুল মালিক বাদরুদ্দিন আল-হুথির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এই সমাবেশ পবিত্র কুরআন, আল-আকসা মসজিদ ও ফিলিস্তিনের সমর্থনে, লেবানন ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতি সংহতি প্রকাশে এবং যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবেলায় তাদের উচ্চ প্রস্তুতি তুলে ধরতে আয়োজিত হয়েছিল।
অংশগ্রহণকারীরা পবিত্র কোরআন ও ঐশ্বরিক বাণীর খণ্ডগুলো তুলে ধরেছিলেন এবং আমেরিকান ও জায়নবাদীদের দ্বারা ইসলামী উম্মাহর সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ, পবিত্র কোরআনের প্রতি বারবার করা অপমানের নিন্দা জানিয়ে স্লোগান দিয়েছিলেন। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, কোরআনকে অপমান করা এমন একটি অপরাধ যার বিরুদ্ধে এই পবিত্র গ্রন্থের মহত্ত্বের যোগ্য অবস্থান ছাড়া কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।
অংশগ্রহণকারীরা পবিত্র কোরআনের প্রতি তাদের আনুগত্য, আল্লাহর পথে জিহাদ, জাতির পবিত্র ও ন্যায়সঙ্গত আদর্শের প্রতিরক্ষা এবং ইসলাম, মুসলমান ও তাদের পবিত্র স্থানসমূহকে লক্ষ্য করে পরিচালিত জায়নবাদী ও আমেরিকান শত্রু এবং তাদের দালালদের পরিকল্পনার প্রতিরোধের ওপরও জোর দেন।
সমাবেশে জারি করা বিবৃতিতে, যা সাংস্কৃতিক কর্মী হানান আল-শামি পাঠ করেন, বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের এবং আরব ও ইসলামী বিশ্বের দেশগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য আন্তরিক ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
