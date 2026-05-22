নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি

২২ মে ২০২৬ - ২৩:৪৮
News ID: 1817550
ইসরায়েলি অপরাধের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং নিউইয়র্কের মেয়র জহরান মামদানির কাছে তাদের দাবি পেশ করতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হারলেম থেকে গাজা' শীর্ষক একটি বিক্ষোভে অংশ নিতে সমবেত হন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই মিছিলটি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিটি কলেজ অফ নিউ ইয়র্কে অবস্থিত গাজা সলিডারিটি ক্যাম্পগুলো থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামিলটন হল বিতর্কিতভাবে দখলের দ্বিতীয় বার্ষিকীর সাথে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুহত্যাকারী ইসরায়েলি শাসনের অপরাধের প্রতিবাদকারী এই ভিড়ে ছাত্র ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন, যাদের অনেকেই ফিলিস্তিনি আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত প্রতীক সম্বলিত হিজাব ও স্কার্ফ পরিধান করেছিলেন।

বিক্ষোভ চলাকালে বিক্ষোভকারীরা প্রায় একই ধরনের স্লোগান দেয়: "আমরা দ্বি-রাষ্ট্র চাই না," "হারলেম থেকে গাজা পর্যন্ত, ইন্তিফাদাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দাও," এবং "ফিলিস্তিনই আমাদের দাবি, এই ছিনিয়ে নেওয়া ভূমিতে কোনো শান্তি নেই।"

এইসব জোরালো বক্তব্যের প্রতিনিধিত্বকারী একজন মানবাধিকার কর্মী ঘোষণা করেছেন: মেয়র মামদানি, আপনি ফিলিস্তিন ইস্যু ব্যবহার করে ভোট জিতেছেন। এখন আমরা আপনার কথার জন্য আপনাকে দায়ী করছি এবং আমরা আপনাকে ফিলিস্তিনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেব না।

