ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের যুদ্ধ ক্ষমতা সীমিত করতে মার্কিন সিনেটর প্রথম পদক্ষেপ

২১ মে ২০২৬ - ০০:১৫
News ID: 1817563
৭টি ব্যর্থ চেষ্টার পর, মার্কিন সিনেট অবশেষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ ক্ষমতা সীমিত করার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর অনুমোদনকারী প্রস্তাবটি সিনেটে পক্ষে ৫০টি এবং বিপক্ষে ৪৭টি ভোটে অনুমোদিত হয়েছে।

মার্কিন সিনেট এমন একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যার অধীনে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব প্রয়োজন হবে।

বিশিষ্ট মার্কিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মেয়ারশাইমার বলেছে, ইরান আমেরিকাকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি শিখেছে। তিনি বলেন: ইরানের ওপর পুনরায় হামলা চালিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো লাভ হবে না।

মেয়ারশাইমার আরও বলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ৪০ দিন ধরে ইরানের ওপর বোমা হামলা চালিয়েছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, এরপর তারা অবরোধের আশ্রয় নেয় যা ব্যর্থ হয়েছে এবং এই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হলো ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো।

