হিজবুল্লাহর হামলায় ১০ জন ইসরায়েলি সৈন্য আহত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, বুধবার ভোর থেকে ১০ জন ইসরায়েলি সৈন্য বিভিন্ন মাত্রায় আহত হয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও জোর দিয়ে বলেছে: দক্ষিণ লেবাননে বোমাবোঝাই একটি ড্রোন তার বাড়িতে ঢুকে পড়ায় ৪০১তম ব্রিগেডের কমান্ডার গুরুতর আহত হয়েছে।
হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার করে দক্ষিণ লেবাননের বিন্ট জেবেইল শহরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অবস্থান ও গোলন্দাজ বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে।
লেবাননের হিজবুল্লাহ হাদাদা শহরের জলাধারের আশেপাশে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের সমন্বিত অভিযান চালিয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি ডি৯ সামরিক বুলডোজার ও একটি উন্নত মেরকাভা ট্যাংক ধ্বংস করে এবং এতে তাদের কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে।
হিজবুল্লাহ দক্ষিণ লেবাননের হাদাদা শহরের 'আল-বায়দার' মহল্লায় দ্বিতীয় একটি মেরকাভা ট্যাংকের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘোষণাও দিয়েছে, যার ফলে ট্যাংকটিতে আগুন ধরে যায়।
দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের জেরেই এই প্রতিশোধমূলক হামলাটি চালানো হয়েছে, যে হামলায় ৪ শিশুসহ ১৪ জন শহীদ এবং আরও তিনজন আহত হন। হামলাটি দক্ষিণ লেবাননের দেইর কানুন আল-নাহর শহরকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল।
