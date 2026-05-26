বুরকিনা ফাসোর সাইয়্যেদা যায়নাব (সা.আ.) বিদ্যালয়ে মিনাব শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মরণসভা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বুরকিনা ফাসোর বোবো-জুয়ালসুতে অবস্থিত সাইয়্যেদা যায়নাব (সা.আ.) ফরাসি-আরবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিনাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মিনাব স্কুলের এই বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডিতে, অপরাধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নৃশংস হামলায় ১৬৮ জন শিক্ষার্থী প্রাণ হারায়, যা মানবতার বিবেককে নাড়া দেয় এবং সারা বিশ্বে দুঃখ ও সহানুভূতির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।
এই বেদনাদায়ক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, সাইয়্যেদা যায়নাব (সা.আ.)-এর ফরাসি-আরবি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিরীহ নিহতদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে একটি সংহতি, সচেতনতা ও স্মরণসভা আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানটি একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে শুরু হয়, যা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অতিথিদের এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি সম্পর্কে গভীরতর ধারণা পেতে সাহায্য করে।
উপস্থাপনাটি করেন বুর্কিনা ফাসোর ফরাসি-আরবি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ইয়াহিয়া বুরগো এবং সাইয়েদা জয়নাব (আঃ)-এর ফরাসি-আরবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সুলেমান আউদের আগো।
বক্তারা সশস্ত্র সংঘাতের বিধ্বংসী মানবিক প্রভাব, বিশেষ করে শিশুদের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন, যারা প্রায়শই যুদ্ধ ও সহিংসতার প্রথম শিকার হয়।
