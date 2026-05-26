‘লাব্বাইক’ ধ্বনিতে মুখরিত আরাফাত ময়দান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আজ হাজিরা সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানের দিকে গমন করবেন এবং সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবেন।
পবিত্র মক্কা নগরী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই উন্মুক্ত ও ঐতিহাসিক ময়দানে অবস্থান করাই হজের প্রধানতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজ। ইসলামের শেষ নবী রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দিনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আরাফায় অবস্থানই মূলত হজ।
পবিত্র আরাফার ময়দানের মসজিদে নামিরাহ থেকে আজ সমবেত বিশাল মুসলিম জনসমুদ্র তথা পুরো মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে হজের বিশেষ খুতবা বা ভাষণ দেবেন মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম ও খতিব শায়েখ আলী বিন আবদুল রহমান আল হুজাইফি। খুতবা সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর দরবারে হাজিরা একসঙ্গে জোহর ও আসরের নামাজ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আদায় করবেন।
আরাফায় অবস্থানের পুরো সময়টিতে বিশ্ব মুসলিমের এই মিলনমেলা ইবাদত-বন্দেগি, জিকির ও কান্নাকাটি মিশ্রিত দোয়ায় মশগুল থাকে। বিশেষ করে যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যায়, তখন হাজিরা দুই হাত তুলে অশ্রু বিগলিত নয়নে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে নিজেদের জীবনের সব গুনাহর জন্য ক্ষমা চান। একই সঙ্গে তাঁরা মহান আল্লাহর অসীম দয়া, অনুগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করেন। কারণ হাদিসের অকাট্য ভাষ্য অনুযায়ী, আরাফার ময়দানে বান্দার কৃত দোয়া কখনই বিফল হয় না এবং তা সরাসরি কবুল হয়।
