গাজায় ইসরাইলি ড্রোন হামলায় নিহত ৫

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি ড্রোন হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৬ মে) গাজার আল-মাঘাজি শরণার্থী শিবিরে এ হামলা চালানো হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, শিবিরের পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় ইসরাইলি-সমর্থিত মিলিশিয়াদের প্রতিরোধের মুখে পড়া ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।
দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরাইলের গণহত্যা যুদ্ধে অবরুদ্ধ এ এলাকাটি বিধ্বস্ত হয়েছে। যুদ্ধে ৭২ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে একটি ‘যুদ্ধবিরতি’ কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৮০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন।
