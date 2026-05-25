সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ান শিয়া মুসলিম কাউন্সিলের প্রতিক্রিয়া

২৫ মে ২০২৬ - ১৭:০৩
News ID: 1819191
সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে সশস্ত্র হামলার পর, অস্ট্রেলিয়ান শিয়া মুসলিম কাউন্সিল গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলাম-বিরোধী বক্তব্যের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে একটি বিবৃতি জারি করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারে সশস্ত্র হামলার পর অস্ট্রেলিয়ান শিয়া মুসলিম কাউন্সিল একটি বিবৃতি জারি করে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং ইসলামোফোবিয়া ও মুসলিম-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছে।

কাউন্সিলটি জোর দিয়ে বলেছে যে, সান ডিয়েগো ইসলামিক সেন্টারের ওপর এই হামলা গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলাম-বিরোধী বক্তব্যের বিস্তারের বিপদকে আবারও উন্মোচিত করেছে।

বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ান শিয়া মুসলিম কাউন্সিল হামলার সময় অন্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের, বিশেষ করে মসজিদের নিরাপত্তা রক্ষীর সাহসিকতার প্রশংসা করেছে এবং সতর্ক করে বলেছে যে, মুসলিম-বিদ্বেষ কেবল চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোই উস্কে দেয় না, বরং গণমাধ্যমের একাংশ এবং কিছু রাজনীতিবিদও তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাষার মাধ্যমে এই পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

কাউন্সিলটি সরকারগুলোর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা অন্যান্য ধরনের চরমপন্থার মোকাবিলার মতোই ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা এবং মুসলিমদের উপাসনালয়গুলোকে রক্ষা করার জন্য একই রকম তৎপরতা ও গুরুত্বের সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

