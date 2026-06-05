বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আল-আকসায় ৬৫ হাজার মুসল্লির জুমার নামাজ আদায়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার (৫ জুন) স্থানীয় সময় ভোর থেকেই হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসল্লি আল-আকসা মসজিদে জড়ো হতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে মসজিদের প্রাঙ্গণ ও আঙিনা পূর্ণ হয়ে ওঠে মুসল্লিদের উপস্থিতিতে।
কঠোর নিরাপত্তা ও বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসল্লি বাধা অতিক্রম করে পবিত্র এই স্থানে পৌঁছান।
গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে কঠোর কড়াকড়ি আরোপ করে আসছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। ফলে অনেক মুসল্লি নিয়মিতভাবে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করতে পারছেন না।
এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদে প্রবেশাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ ও সীমাবদ্ধতার অভিযোগ উঠছে।
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