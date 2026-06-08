ইসরায়েলি সেনার গুলি বাবার হাত ভেদ করে কেড়ে নিলো ফিলিস্তিনি শিশুর প্রাণ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানায়: নিহত শিশুটির নাম সাম ফাহদ আবু হাইকাল। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার বাবা-মা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঝারি ধরনের আঘাত পান।
শিশুটির দাদি জানান, পরিবারটি চেকপয়েন্ট–১৭-এর কাছে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। দূরে ইসরায়েলি সামরিক যান ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে তারা গাড়ি থামান। এরপর তাদের দিকে গুলি ছোড়া হয়, যা তারা প্রথমে সতর্কতামূলক গুলি বলে মনে করেছিলেন।
তিনি বলেন, “একটি গুলি আমার নাতির মুখ ভেদ করে মাথার ভেতর দিয়ে যায় এবং পরে তার মায়ের গালে আঘাত করে সেখানে আটকে যায়।”
তিনি আরও জানান, একই গুলি শিশুটির বাবার আঙুল ছুঁয়ে যায় এবং শিশুটির মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে শুক্রবার হেবরন এলাকায় অভিযান চলাকালে সৈন্যরা একটি গাড়িকে দ্রুতগতিতে তাদের দিকে আসতে দেখেছে বলে মনে করে। তখন একজন সৈন্য গাড়িটির দিকে একাধিক নয়, একক গুলি ছোড়েন। সেনাবাহিনীর ভাষ্য অনুযায়ী, তিনজন ফিলিস্তিনি আহত হন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়।
সেনাবাহিনীর প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে আহত ব্যক্তিরা “ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এমন বেসামরিক নাগরিক”। তারা আরও জানিয়েছে যে ঘটনাটি পর্যালোচনাধীন রয়েছে এবং তদন্তের ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে।
তেল রুমেইদা হেবরনের এমন একটি এলাকা, যেখানে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের মধ্যে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা কঠোর সামরিক নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরেই এটি ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে সহিংসতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ৩০ লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনির পাশাপাশি ৭ লক্ষের বেশি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী বসবাস করছেন।
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