  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১১ জন নিহত

১০ জুন ২০২৬ - ১৩:৫৭
News ID: 1825361
দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১১ জন নিহত

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর তায়ারের আল-মাসাকাইন এবং আল-বাস এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর তায়ারের আল-মাসাকাইন এবং আল-বাস এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ জন নিহত এবং আরও ৪৪ জন আহত হয়েছেন।

এর আগে, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছিল, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১৫ জন নিহত এবং দুইজন সাহায্যকর্মীসহ আরও ৪২ জন আহত হয়েছেন।

এই অপরাধের জবাবে, লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অবস্থান, সমাবেশ এবং যানবাহনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছে এবং একটি ড্রোন দিয়ে নাকুরা শহরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কমান্ড সেন্টারকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

গত ২ মার্চ থেকে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী লেবাননের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে, যার ফলে মঙ্গলবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩,৬৬৬ জন শহীদ, ১১,৩২১ জন আহত এবং দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha