ইরাকে হাশদ আল শাবি-এর সদর দপ্তরে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যৌথ হামলা সংক্রান্ত নতুন তথ্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে আল-হুররা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে, বুধবার ভোরে ‘পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস’ (পিএমএফ)-এর ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব যে হামলা চালিয়েছে, তা আকস্মিক বা অপরিকল্পিত ছিল না; বরং এটি ছিল একটি পূর্বপরিকল্পিত অভিযান, যাতে রিয়াদ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল।
আল-সুমারিয়ার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে সৌদি আরবের যুদ্ধবিমানগুলো দক্ষিণ ইরাকে অবস্থিত পিএমএফ-এর ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিমানগুলো পূর্ব ও উত্তর ইরাকে পিএমএফ-এর ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ পরিচালনা করে।
আল-হুররা-র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে: বিষয়টি ইরাকি সূত্রের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এসব সূত্র দাবি করছে যে, সৌদি ও মার্কিন যুদ্ধবিমান ইরাকের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে একই সময়ে হামলা চালিয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলাগুলো বিভিন্ন এলাকাকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল—যার মধ্যে রয়েছে বসরা অঞ্চলের শামাল আল-দাইর, ওয়াসিত প্রদেশের আল-সুওয়াইরা, কারবালার আওন জেলা, কিরকুকের আল-দিবস জেলা, সালাহ আল-দিনের আমেরলি জেলা, নিনেভেহ সমভূমির আল-হামদানিয়া, বাগদাদের দক্ষিণে আল-মাদাইনের উপকণ্ঠ এবং দিয়ালা প্রদেশের আবু মুনতাজার আল-মুহাম্মাদাউই ক্যাম্প (যা আগে ‘ক্যাম্প আশরাফ’ নামে পরিচিত ছিল)।
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