ভারতে -বিন্তুল হুদা মাদ্রাসায় শহীদ নেতার স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজিত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের বিনতুল-হুদা মাদ্রাসায় শহীদ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (রহ.)-এর স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বিপুল সংখ্যক নারী ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।
শোকানুষ্ঠান একটি হৃদয়স্পর্শী শোকগাথা পাঠ করেন, যা পুরো সমাবেশকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করে তোলে এবং উপস্থিত শ্রোতাদের অশ্রুসজল করে দেয়।
বিনতুল-হুদা মাদ্রাসার শিক্ষাবিষয়ক পরিচালক উম্মাহর মহান শহীদ—হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)—এর চরিত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচারমূলক দিকগুলো তুলে ধরে বলেন:
সেই খোদাভীরু আলেম কুরআন ও আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষা প্রচার, ইসলামি উম্মাহর পথপ্রদর্শন, ইসলামি মূল্যবোধের সুরক্ষা এবং আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার কাজে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; নিজের জ্ঞান, আন্তরিকতা, অন্তর্দৃষ্টি ও অবিচলতার মাধ্যমে তিনি বহু প্রজন্মের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
তিনি আরও বলেন: জ্ঞানী ও শহীদদের স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁদের চিন্তাধারা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নৈতিক আচরণ অনুসরণ করা সকল মুসলমানের ওপর অর্পিত একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান ইসলামি উম্মাহর জন্য এক অমূল্য সম্পদ; তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ঈমান, নৈতিকতা, ঐক্য ও সমাজসেবার পথে অবিচল থাকতে হবে।
এরপর, মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী সমস্বরে পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং উম্মাহর সেই শহীদের জন্য আধ্যাত্মিক সওয়াব ও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দোয়া করেন।
অনুষ্ঠানের শেষে সকল শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি, ইসলামি উম্মাহর ঐক্য, ইসলামি দেশগুলোর নিরাপত্তা ও সম্মান, সমগ্র ইসলামি বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী মুজতবা খামেনেয়ীর (আল্লাহ তাঁর ছায়া দীর্ঘস্থায়ী করুন) সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সম্মান ও গৌরবের জন্যও বিশেষ দোয়া করা হয়।
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