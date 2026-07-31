ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় পৌঁছানোর খবর সত্য নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আনাদোলু এজেন্সির তথ্যমতে, ফিলিস্তিনি ইসলামি জিহাদ আন্দোলন এক বিবৃতিতে সেই সব গণমাধ্যম প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ফিলিস্তিনি দলগুলো জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার সাথে কোনো সমঝোতায় পৌঁছেছে।
সংগঠনটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনি দল ও জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমঝোতা সংক্রান্ত যেসব খবর কিছু গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তা সঠিক নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীসমূহ এবং শত্রুপক্ষের (ইসরায়েল) মধ্যে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া বিষয়ক গণমাধ্যমের খবর সঠিক নয়; তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় এই চুক্তির বিষয়ে আমাদের আপত্তি ও প্রশ্ন রয়েছে।"
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে দাবি করার পর এই বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়। ট্রাম্প দাবি করেছিল: "শান্তি বিষয়ক প্রতিনিধিদল আজ গাজায় হামাস ও অন্যান্য সকল সশস্ত্র গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে পৌঁছেছে।"
ট্রাম্প আরও দাবি করে যে, নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইসরায়েল গাজা উপত্যকা থেকে সরে আসবে। তবে প্রকাশিত বিবৃতিতে এই দাবির বিষয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি।
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