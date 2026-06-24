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ইসরায়েলি পণ্য বর্জনে তিউনিসিয়ার জনগণ যোগ দিয়েছে।

২৪ জুন ২০২৬ - ০৯:৩১
News ID: 1830989
ইসরায়েলি পণ্য বর্জনে তিউনিসিয়ার জনগণ যোগ দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি অধিকারের সমর্থনে নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ডে জায়নবাদ-সমর্থক বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর পণ্য বর্জনের প্রচারণা একটি বিশিষ্ট ও সংগ্রামী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি অধিকারের সমর্থনে সুশীল সমাজের প্রচেষ্টায় জায়নবাদ-সমর্থক বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর পণ্য বর্জনের প্রচারাভিযান একটি বিশিষ্ট ও সংগ্রামী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি ব্যাপক সংহতির আবহে তিউনিসিয়ার আন্দোলনকর্মীরা একটি “বৈশ্বিক প্রচারাভিযানে” যোগ দিয়েছেন, যার লক্ষ্য হলো জায়নবাদী শাসনকে সমর্থন বা তার সাথে সহযোগিতার অভিযোগে অভিযুক্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

এই প্রেক্ষাপটে, ফিলিস্তিনি অধিকার সুরক্ষায় গঠিত তিউনিসিয়ান জোটের প্রধান সাদিক আম্মার আল-আহেদ নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই বয়কটের প্রকৃতি এবং এর ঐতিহাসিক ও সংগ্রামী দিকগুলো পর্যালোচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে এই আন্দোলন বিশ্বজুড়ে অব্যাহত রয়েছে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই অস্ত্রটি কোনো আধুনিক আবিষ্কার নয়, বরং ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ব্যবহৃত সংগ্রামের এক উত্তরাধিকার। তিনি বস্ত্র কোম্পানি বর্জনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের ওপর স্থিতাবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গান্ধীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, যা তাদের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়েছিল এবং তাদের বেশিরভাগকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

তিউনিসিয়ায় বয়কট নিছক একটি ভোক্তা আচরণের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিউনিসীয় জনচেতনার এক প্রকৃত অংশ এবং ফিলিস্তিনিদের দাবির সমর্থনে প্রোথিত একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বয়কট শান্তিপূর্ণ চাপের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা ইসরায়েলি শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের যেকোনো প্রচেষ্টা বা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের প্রতি সমর্থনের বিরুদ্ধে তিউনিসীয়দের বিরোধিতাকে তুলে ধরে।

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