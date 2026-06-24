ইলিনয়ে ইসলামের প্রচারে মহররম মাসের সুযোগ ব্যবহার করা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মহররম মাসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজকরা মনে করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার অন্যতম কার্যকর উপায় হলো ব্যক্তিগত আলাপচারিতা।
জিনপিস-এর ড. সাবিল আহমেদ আগতদের উদ্দেশে ধর্মটির মূলনীতিগুলো সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, যা বেশ সমাদৃত হয়। তিনি মুসলিম নারী ও হিজাব সম্পর্কে ইসলামবিদ্বেষী ধারণাসহ প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো নিয়েও আলোচনা করেন।
অতিথিরা টেবিলে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী খাবার উপভোগ করেছেন, আরবি ক্যালিগ্রাফি শিল্প পরিদর্শন করেছেন এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।
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