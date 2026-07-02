হুমকি কখনোই আমাদের পথ চলা ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ‘ইসলামিক মুভমেন্ট’-এর নেতা শেখ ইব্রাহিম জাকজাকি—আবুজায় তাঁর বাসভবনে আয়োজিত ‘আশুরা কমিটি ও আরবাইন পদযাত্রা সম্মেলন’-এ সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের সময় তিনি হুসাইনি আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং শত্রুর মনে এই আন্দোলন যে ভীতির সঞ্চার করে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।
আশুরা ও আরবাঈনের ঐতিহাসিক সত্যতা
আশুরা ও আরবাইন তীর্থযাত্রার ঘটনা যে কোনো নতুন বিষয় নয়—তা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই আন্দোলনের শেকড় ইসলামের গভীরে প্রোথিত; বস্তুত, এই ঘটনা ঘটার আগেই মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল এবং ইতিহাসে এটি একটি সুপরিচিত বিষয়।
ইসলামি উম্মাহর জাগরণ নিয়ে শত্রুদের ভয়
নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের নেতা উল্লেখ করেছেন যে, জনগণের মাঝে আশুরা সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব, প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে শত্রুরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং এর ফলে তারা এই আন্দোলনকে থামানোর জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান: প্রতিরোধের এক আদর্শ
পরিশেষে, ইরানের অবিচলতার প্রশংসা করে তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বর্তমান সাফল্য ও কর্তৃত্বের কৃতিত্ব এই পথে তাদের অটল থাকাকেই দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, এটিই হলো নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সেই ‘সরল পথ’।
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