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ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদতের শোকানুষ্ঠান-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

২৭ জুন ২০২৬ - ১৯:৩০
News ID: 1834601
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদতের শোকানুষ্ঠান-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে আলেম-ওলামা, চিন্তাবিদ এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে ‘পবিত্র কুরআন ও আহলে বাইত (আ.) শিক্ষা কেন্দ্র’-এর আয়োজনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলেম-ওলামা, অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটি শুরু হয়; এরপর বক্তারা আশুরা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং ইসলাম রক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন।

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