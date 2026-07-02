প্রতিশোধ নিশ্চিত-প্রথম অংশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাপী ও অন্যায়কারীদের উপর প্রতিশোধ নেন; তিনি তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি দেন এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান নিশ্চিত করেন।
কুরআনে আমরা পড়ি:
"فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ"
এমনটা মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হবেন; বস্তুত, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।(১)
সুতরাং পাপী, অত্যাচারী ও অপরাধীরা তাদের কর্মফলের জন্য অপেক্ষা করুক; এটি এক প্রকৃত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি। সকলের জেনে রাখা ভালো: আল্লাহ অপরাধীদের শাস্তিদাতা এবং মুমিনদের সাহায্যকারী।
"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
বস্তুত, তোমার পূর্বেও আমরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল (তবুও তারা আমাদের বার্তা গ্রহণ করেনি); এরপর আমরা অপরাধীদের (যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল) কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম [এবং বিশ্বাসীদের সহায়তা করেছিলাম]; আর বিশ্বাসীদের সহায়তা করা আমাদের ওপর একটি অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। (২)
যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাবলীকে অগ্রাহ্য করে—শুধু উপেক্ষা করাই নয়, বরং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে—তারা অন্যায় ও পাপের জন্য দোষী; তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।
পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আমরা পড়ি:
"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ"
তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—এবং সেগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়—অথচ সে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করব! (৩)
এটা সত্য যে, বিচার দিবসে আল্লাহ পাপী ও অপরাধীদের হিসাব-নিকাশের জন্য তলব করবেন এবং সেই অপবিত্ররা আল্লাহর কঠোর ও তিক্ত শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে—যেমনটি আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন:
" يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ"
যেদিন আমি তোমাদেরকে কঠোর ও প্রবল পরাক্রমে পাকড়াও করব—নিশ্চয়ই সেদিন আমি প্রতিশোধ নেব!
কিন্তু অপরাধী ও অত্যাচারীরা যেন এই ভেবে সান্ত্বনা না পায় যে, শাস্তি কেবল বিচার দিবসের জন্যই নির্ধারিত; প্রকৃতপক্ষে, এমন বিদ্রোহী, অত্যাচারী ও পাপীও ছিল, যাদেরকে এই দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কেননা বিচার দিবসের আগমন পর্যন্ত তাদের কোনো অবকাশ দেওয়া হয়নি।
ফেরাউনের জাতির কথা চিন্তা করুন, যারা তাদের অত্যাচার ও স্বৈরাচারকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ—অপ্রতিরোধ্য দমনকারী—তাদের আর কোনো অবকাশ দেননি; তিনি তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন এবং এই দুনিয়াতেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন এই ঘোষণা দিয়ে:
"فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ"
"অতঃপর আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম; কারণ তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেগুলোর প্রতি উদাসীন ছিল।"(৪)
ফেরাউনের সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ লূত ও শু‘আইবের সম্প্রদায়ের ওপরও ইহকালে কঠোর শাস্তি ও তাঁর গজব আপতিত করেছিলেন।
"فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ"
আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম; আর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুটি নগরীর [লুত ও শু‘আইবের সম্প্রদায়ের] অবশিষ্টাংশ একটি স্পষ্ট ও বহুল ব্যবহৃত পথের পাশেই পড়ে আছে।(৫)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: আমরা লূতের সম্প্রদায় এবং শু‘আইবের সম্প্রদায়ের (বনবাসীদের) কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম; আর তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো সেই পথের ধারেই দৃশ্যমান রয়েছে (যে পথে তোমরা শাম বা লেভান্ট অঞ্চলে ভ্রমণ করো)! তারা এমন এক জাতি ছিল যারা জঘন্য সব কাজ ও ঐশ্বরিক নির্দেশ অমান্য করার মাধ্যমে পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করেছিল; ফলে তারা তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির শিকার হয়েছিল।
"فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ"
যখন তারা আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করল, তখন আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।(৬)
فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ
অতঃপর আমরা তাদেরকে (অশুভ কাজের) অগ্রদূত এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।(৭)
সুতরাং, হে মার্কিন-জায়নবাদী পাপী, দুর্নীতিপরায়ণ, অত্যাচারী, পাষাণ-হৃদয় ও অপরাধী গোষ্ঠী—তোমরা এক কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অপেক্ষা করো।
যারা অতীতে আল্লাহর রোষানলে পড়েছিল এবং এই পৃথিবীতেই ঐশ্বরিক শাস্তির শিকার হয়েছিল, তাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও; আর জেনে রাখো, প্রতিশোধ অনিবার্য—কারণ এটি আল্লাহর এক সত্য প্রতিশ্রুতি।
হামিদরেযা রেযায়ী ওর্গানী
পবিত্র কোম নগরী ৩০ জুন, ২০২৬
সূত্র:
১- সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৪৭
২- সূরা আর-রুম, আয়াত ৪৭
৩- সূরা আস-সাজদা, আয়াত ২২
৪- সূরা আল আরাফ, আয়াত ১৩৬
৫- সূরা আল-হিজর, আয়াত ৭৯
৬- সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত ৫৫
৭- আয-যুখরুফ, আয়াত ৫৬
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