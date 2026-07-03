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সরকারের তিন বিভাগের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তারা শহীদ নেতার পবিত্র জানাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন+ভিডিও।

৩ জুলাই ২০২৬ - ১৮:৫৭
News ID: 1834865
সরকারের তিন বিভাগের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তারা শহীদ নেতার পবিত্র জানাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন+ভিডিও।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার প্রধান এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর পবিত্র মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

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আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবফ, বিচার বিভাগের প্রধান হোজ্জাতুল ইসলাম গোলাম হোসেইন মোহসেনি এজেই এবং এক্সপেডিয়েন্সি ডিসার্নমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আয়াতুল্লাহ সাদেক আমোলি লারিজানি বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও শেষ বিদায় জানাতে তেহরান মোসাল্লা পরিদর্শন করেন।

রাষ্ট্রের তিন বিভাগের প্রধানদের সাথে উপস্থিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন আইআরজিসি (IRGC)-এর সাবেক কমান্ডার মেজর জেনারেল মোহসেন রেযায়ী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি এবং প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ।

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